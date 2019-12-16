Урожай тепличных овощей в Липецкой области составил более 100 тыс тонн

ЛИПЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Свыше 105 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали аграрии Липецкой области по итогам этого года - это на 21,5 тысяч тонн больше чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, производство овощей закрытого грунта в Липецкой области за последние несколько лет стало одним из приоритетных направлений. Каждый год регион ставит рекорды по сбору тепличных овощей. В районах строятся теплицы пятого поколения, с применением технологии UltraClima. Общая площадь теплиц с круглогодичным циклом выращивания в этом году увеличится на 90 гектар и достигнет 200 гектар. Сбор тепличных овощей ведут четыре комплекса, расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах.
"Агропромышленный комплекс Липецкой области один из лучших в стране. Вот уже два года мы стабильно входим в тройку лидеров в России по сбору тепличных овощей. В этом году аграрии региона вновь показывают рекордные результаты", – сказал Артамонов.