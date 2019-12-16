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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-12-16T12:58+0300
https://ria.ru/20191216/1562438304.html
Урожай тепличных овощей в Липецкой области составил более 100 тыс тонн
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40716/14/407161451_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_2c4e0f8b8721630911a3622ebd06959c.jpg
РИА Новости

Урожай тепличных овощей в Липецкой области составил более 100 тыс тонн

12:58 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкАгрокомплекс
Агрокомплекс
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Свыше 105 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали аграрии Липецкой области по итогам этого года - это на 21,5 тысяч тонн больше чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, производство овощей закрытого грунта в Липецкой области за последние несколько лет стало одним из приоритетных направлений. Каждый год регион ставит рекорды по сбору тепличных овощей. В районах строятся теплицы пятого поколения, с применением технологии UltraClima. Общая площадь теплиц с круглогодичным циклом выращивания в этом году увеличится на 90 гектар и достигнет 200 гектар. Сбор тепличных овощей ведут четыре комплекса, расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах.
"Агропромышленный комплекс Липецкой области один из лучших в стране. Вот уже два года мы стабильно входим в тройку лидеров в России по сбору тепличных овощей. В этом году аграрии региона вновь показывают рекордные результаты", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЭкономика
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