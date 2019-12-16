Урожай тепличных овощей в Липецкой области составил более 100 тыс тонн

По его словам, производство овощей закрытого грунта в Липецкой области за последние несколько лет стало одним из приоритетных направлений. Каждый год регион ставит рекорды по сбору тепличных овощей. В районах строятся теплицы пятого поколения, с применением технологии UltraClima. Общая площадь теплиц с круглогодичным циклом выращивания в этом году увеличится на 90 гектар и достигнет 200 гектар. Сбор тепличных овощей ведут четыре комплекса, расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах.