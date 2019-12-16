Яровая предложила уравнять бюджетные места бакалавриата и магистратуры

"На 2020/21 год заявлено обучение на бюджетных местах свыше 312 тысяч человек по программам бакалавриата и свыше 116 тысяч по программам магистратуры. То есть 63% выпускников бакалавриата встанут перед выбором: или учиться платно, или остаться с образованием бакалавра. Получается, что магистратура превратилась в способ перевода на платное образование: хочешь доучиться – доплати. Это не обеспечивает равное и непрерывное образование для граждан России. Пришло время исправлять сложившуюся ситуацию, исходя из логики запроса на качество образования", - сказала вице-спикер Госдумы.