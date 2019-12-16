Яровая предложила уравнять бюджетные места бакалавриата и магистратуры

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила на законодательном уровне закрепить равное выделение бюджетных мест на обучение по программам бакалавриата и магистратуры.
"Предлагаю на уровне закона предусмотреть обязательность равного выделения бюджетных мест под бакалавриат и магистратуру", - заявила Яровая на заседании президиума Совета законодателей в понедельник.
По ее словам, сегодня магистратура стала способом перевода на платное образование: "хочешь доучиться - доплати". В такой ситуации, отметила Яровая, не обеспечивается равное и непрерывное образование для россиян.
"На 2020/21 год заявлено обучение на бюджетных местах свыше 312 тысяч человек по программам бакалавриата и свыше 116 тысяч по программам магистратуры. То есть 63% выпускников бакалавриата встанут перед выбором: или учиться платно, или остаться с образованием бакалавра. Получается, что магистратура превратилась в способ перевода на платное образование: хочешь доучиться – доплати. Это не обеспечивает равное и непрерывное образование для граждан России. Пришло время исправлять сложившуюся ситуацию, исходя из логики запроса на качество образования", - сказала вице-спикер Госдумы.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов назвал недопустимой ситуацию с сокращением мест на обучение в магистратуре и согласился с необходимостью законодательных изменений.
"За последний год количество мест в магистратуру практически вдвое было сокращено, что является абсолютно недопустимым, и мы с этим согласиться никогда не сможем. Придется, действительно, менять закон", - сказал Никонов.