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Ливанская армия стабилизировала ситуацию в Бейруте после погромов
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РИА Новости

Ливанская армия стабилизировала ситуацию в Бейруте после погромов

12:53 16.12.2019
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© REUTERS / Andres Martinez CasaresУчастники акции протеста в Бейруте
Участники акции протеста в Бейруте
© REUTERS / Andres Martinez Casares
Участники акции протеста в Бейруте
КАИР, 16 дек - РИА Новости. Ливанская армия вместе с силами безопасности страны взяла под контроль обстановку в Бейруте после погромов, охвативших город в ночь на понедельник, сообщается в распространенном заявлении армии.
В ночь на понедельник центр Бейрута был охвачен погромами и противостоянием с силовиками. Группы людей закидывали кордоны полиции и армии камнями, скрываясь среди мирных демонстрантов в районе здания парламента в центре Бейрута. Стражи порядка, в свою очередь, применили слезоточивый газ для разгона активистов. В других крупных городах Ливана и на основных трассах демонстранты блокировали дороги, поджигая шины и мусорные баки.
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"Подразделения армии, развернутые в районе, помогали силам внутренней безопасности сохранять стабильность и останавливать нападения. Им удалось вернуть ситуацию к тому, что было раньше", - говорится в заявлении.
Серьезные столкновения между митингующими и армией начались в субботу в районе 17.00 по местному времени после того, как группа активистов попыталась прорваться к зданию парламента. Стычки с применением камней, дубинок и слезоточивого газа длились на протяжении нескольких часов.
В Ливане 17 октября начались антиправительственные демонстрации. Несмотря на отставку правительства Саада Харири, 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация в стране продолжает находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.
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Мишель АунСаад ХаририБейрутЛиванВ мире
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