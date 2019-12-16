Ливанская армия стабилизировала ситуацию в Бейруте после погромов

КАИР, 16 дек - РИА Новости. Ливанская армия вместе с силами безопасности страны взяла под контроль обстановку в Ливанская армия вместе с силами безопасности страны взяла под контроль обстановку в Бейруте после погромов, охвативших город в ночь на понедельник, сообщается в распространенном заявлении армии.

В ночь на понедельник центр Бейрута был охвачен погромами и противостоянием с силовиками. Группы людей закидывали кордоны полиции и армии камнями, скрываясь среди мирных демонстрантов в районе здания парламента в центре Бейрута. Стражи порядка, в свою очередь, применили слезоточивый газ для разгона активистов. В других крупных городах Ливана и на основных трассах демонстранты блокировали дороги, поджигая шины и мусорные баки.

"Подразделения армии, развернутые в районе, помогали силам внутренней безопасности сохранять стабильность и останавливать нападения. Им удалось вернуть ситуацию к тому, что было раньше", - говорится в заявлении.

Серьезные столкновения между митингующими и армией начались в субботу в районе 17.00 по местному времени после того, как группа активистов попыталась прорваться к зданию парламента. Стычки с применением камней, дубинок и слезоточивого газа длились на протяжении нескольких часов.