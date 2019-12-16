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Новый год—2020
2019-12-16T17:39+0300
https://ria.ru/20191216/1562437861.html
Шествие 2020 Дедов Морозов в Рыбинске
https://cdn23.img.ria.ru/images/156240/26/1562402694_0:158:3079:1890_1036x0_80_0_0_dfbe7a798851bf3a3751d2aa96361c08.jpg
РИА Новости

Шествие 2020 Дедов Морозов в Рыбинске

15:51 16.12.2019 (обновлено: 17:39 16.12.2019)
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По Рыбинску прошли парадом 2020 Дедов Морозов во главе с новогодним волшебником из Великого Устюга. Кадры праздничного "НаШествия" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

В минувшие выходные Рыбинск пережил "НаШествие" Дедов Морозов.

Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
1 из 14

В минувшие выходные Рыбинск пережил "НаШествие" Дедов Морозов.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Олег Смыслов

Здесь можно было встретить волшебников на велосипедах, ходулях и самокатах.

Участники праздника Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
2 из 14

Здесь можно было встретить волшебников на велосипедах, ходулях и самокатах.

© РИА Новости / Олег Смыслов
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Под звуки оркестра и веселые мелодии из автомобилей колонна двинулась в центр города.

Дед Мороз из Великого Устюга (в центре) на празднике Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
3 из 14

Под звуки оркестра и веселые мелодии из автомобилей колонна двинулась в центр города.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

В этот же день открыли резиденцию Снежинки — главного новогоднего бренда Рыбинска.

Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
4 из 14

В этот же день открыли резиденцию Снежинки — главного новогоднего бренда Рыбинска.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

"НаШествие" Дедов Морозов — любимый флешмоб горожан.

Участники во время забега Дедов Мороза и Снегурочек в рамках праздника Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
5 из 14

"НаШествие" Дедов Морозов — любимый флешмоб горожан.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Нынешний парад стал 11-м по счету.

Участник праздника Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
6 из 14

Нынешний парад стал 11-м по счету.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

За атмосферу праздника отвечала живая ель, украшенная деревянными игрушками.

Участники праздника Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
7 из 14

За атмосферу праздника отвечала живая ель, украшенная деревянными игрушками.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Участник "Нашествия Дедов Морозов".

Участник праздника Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
8 из 14

Участник "Нашествия Дедов Морозов".

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

В праздничной колонне были и новогодние герои из других стран.

Участники праздника Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
9 из 14

В праздничной колонне были и новогодние герои из других стран.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Вслед Дедами Морозами ехали по-новогоднему украшенные автомобили.

Участники праздника Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
10 из 14

Вслед Дедами Морозами ехали по-новогоднему украшенные автомобили.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Праздничная колонна идет по улицам Рыбинска.

Участники праздника Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
11 из 14

Праздничная колонна идет по улицам Рыбинска.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Огни на главной елке города по традиции зажег Дед Мороз из Великого Устюга.

Дед Мороз из Великого Устюга на празднике Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
12 из 14

Огни на главной елке города по традиции зажег Дед Мороз из Великого Устюга.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

За парадом 2020 волшебников наблюдали 12 тысяч зрителей.

Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
13 из 14

За парадом 2020 волшебников наблюдали 12 тысяч зрителей.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

После шествия гостей ждала музыкальная программа.

Участник праздника Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
14 из 14

После шествия гостей ждала музыкальная программа.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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Новый год—2020Дед МорозРыбинскФото
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