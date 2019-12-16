Шествие 2020 Дедов Морозов в Рыбинске

В минувшие выходные Рыбинск пережил "НаШествие" Дедов Морозов.
В минувшие выходные Рыбинск пережил "НаШествие" Дедов Морозов.
Здесь можно было встретить волшебников на велосипедах, ходулях и самокатах.
Здесь можно было встретить волшебников на велосипедах, ходулях и самокатах.
Под звуки оркестра и веселые мелодии из автомобилей колонна двинулась в центр города.
Под звуки оркестра и веселые мелодии из автомобилей колонна двинулась в центр города.
В этот же день открыли резиденцию Снежинки — главного новогоднего бренда Рыбинска.
В этот же день открыли резиденцию Снежинки — главного новогоднего бренда Рыбинска.
"НаШествие" Дедов Морозов — любимый флешмоб горожан.
"НаШествие" Дедов Морозов — любимый флешмоб горожан.
Нынешний парад стал 11-м по счету.
За атмосферу праздника отвечала живая ель, украшенная деревянными игрушками.
За атмосферу праздника отвечала живая ель, украшенная деревянными игрушками.
Участник "Нашествия Дедов Морозов".
В праздничной колонне были и новогодние герои из других стран.
В праздничной колонне были и новогодние герои из других стран.
Вслед Дедами Морозами ехали по-новогоднему украшенные автомобили.
Вслед Дедами Морозами ехали по-новогоднему украшенные автомобили.
Праздничная колонна идет по улицам Рыбинска.
Огни на главной елке города по традиции зажег Дед Мороз из Великого Устюга.
Огни на главной елке города по традиции зажег Дед Мороз из Великого Устюга.
За парадом 2020 волшебников наблюдали 12 тысяч зрителей.
За парадом 2020 волшебников наблюдали 12 тысяч зрителей.
После шествия гостей ждала музыкальная программа.