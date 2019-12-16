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СК проводит проверку по ДТП в Нижегородской области
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РИА Новости

СК проводит проверку по ДТП в Нижегородской области

12:50 16.12.2019
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© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Доследственная проверка организована в Балахнинском районе Нижегородской области по факту ДТП с перевернувшимся автобусом, сообщает региональное следственное управление СК.
ДТП произошло в воскресенье около 16.00 мск в Балахнинском районе. По информации регионального МВД, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Согласно данным УМВД, в автобусе находились около 40 человек, управление МЧС сообщает о 49 людях. Автобус ехал из Иваново в Дзержинск, уточнили в спасательном ведомстве. Никто не погиб. По данным регионального минздрава, в результате ДТП пострадали 25 человек, детей среди них нет. В Балахнинскую ЦРБ обратились 13 человек, 4 из них госпитализированы. Еще 12-ти пострадавшим в ДТП врачи оказали помощь на месте происшествия.
На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
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"По факту дорожно-транспортного происшествия организована доследственная проверка. В ходе проверки следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц, допустивших травмирование пассажиров автобуса в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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