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Под Волгоградом загорелся автобус с 40 пассажирами
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РИА Новости

Под Волгоградом загорелся автобус с 40 пассажирами

12:50 16.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 16 дек – РИА Новости. Рейсовый автобус с 40 пассажирами, следовавший из Дагестана в Москву, загорелся на трассе под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в понедельник около полудня (11.00 мск) в полицию поступило сообщение о возгорании автобуса на 911 километре трассы Москва-Волгоград в Иловлинском районе Волгоградской области.
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"Во время движения произошло возгорание в моторном отсеке автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту Дагестан – Москва. Пассажиры, порядка 40 человек, были эвакуированы", - сообщили РИА Новости в ГУ МВД.
По информации ведомства, этот автобус проходил техосмотр 12 декабря, нарушений не было выявлено.
Как сообщили РИА Новости в полиции, пострадавших нет, пассажиры ждут резервный транспорт.
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