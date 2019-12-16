Под Волгоградом загорелся автобус с 40 пассажирами

ВОЛГОГРАД, 16 дек – РИА Новости. Рейсовый автобус с 40 пассажирами, следовавший из Дагестана в Москву, загорелся на трассе под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Рейсовый автобус с 40 пассажирами, следовавший из Дагестана в Москву, загорелся на трассе под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области

По информации ведомства, в понедельник около полудня (11.00 мск) в полицию поступило сообщение о возгорании автобуса на 911 километре трассы Москва-Волгоград в Иловлинском районе Волгоградской области.

"Во время движения произошло возгорание в моторном отсеке автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту Дагестан – Москва. Пассажиры, порядка 40 человек, были эвакуированы", - сообщили РИА Новости в ГУ МВД.

По информации ведомства, этот автобус проходил техосмотр 12 декабря, нарушений не было выявлено.