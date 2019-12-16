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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2019-12-16T14:42+0300
https://ria.ru/20191216/1562437687.html
Рогозин рассказал о разработке модуля для доставки грузов на Луну
https://cdn24.img.ria.ru/images/156243/30/1562433060_0:192:3072:1920_1036x0_80_0_0_f4ce3ad5428b72da7c636a5c065930e4.jpg
РИА Новости

Рогозин рассказал о разработке модуля для доставки грузов на Луну

12:49 16.12.2019 (обновлено: 14:42 16.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара"
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на строительной площадке стартового стола КРК Ангара
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 16 дек — РИА Новости. "Роскосмос" планирует разработать универсальный космический модуль-лифт для доставки полезной нагрузки с орбиты Луны на ее поверхность, рассказал журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, такой "лифт", помимо всего прочего, будет выполнять коммерческие заказы для "оправдания колоссальных средств, которые потребуются для его реализации".
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10 декабря, 03:36РИА Наука
"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
Руководитель "Роскосмоса" также сообщил, что первый пуск ракеты "Ангара" с пилотируемым кораблем "Орел", который разрабатывают для полетов к Луне, может состояться в августе-сентябре 2023 года.
"Комплексные испытания (стартового комплекса. — Прим. ред.) и выход на обеспечение пуска, который намечен на август-сентябрь 2023 года. Мы сейчас говорим о пуске ракеты-носителя "Ангара-А5" и рассчитываем, что этот пуск будет осуществлен вместе с новым пилотируемым кораблем нового поколения", — заявил он на пресс-конференции на космодроме Восточный.
Рогозин напомнил, что к концу 2022 года стартовый комплекс должны достроить, после этого начнутся автономные испытания.
Установка технологических емкостей ГП-7 строящегося стартового комплекса КРК Ангара космодрома Восточный в Амурской области
03:19Хочу стать космонавтом
У Роскосмоса запросили еще 18 млрд рублей на "лунный" корабль "Орел"
Создание нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к спутнику Земли идет уже десять лет. Его испытательный запуск изначально хотели провести в 2015 году, а первый пилотируемый полет — в 2018-м.
Сейчас первый испытательный запуск корабля "Орел" запланирован на 2023 год, беспилотный — на 2024-й, пилотируемый полет к МКС — на 2025-й. В 2026 и 2027 годах также могут состояться полеты на "Ангаре", а в 2028-м — первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля хотят завершить, чтобы перейти к его эксплуатации. В планах на 2029 год — облет Луны, на 2030-й — высадка российских космонавтов на ее поверхность.
Суперлуние на космодроме Байконур
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В "Роскосмосе" заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
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Обсудить 59
Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссия
Популярные комментарии
Клоун.
16 декабря, 12:58
Oleg  
35200010
Чего там мелочиться - сразу звезду смерти стройте - вот вам и вяличие, и бабло пилить можно хоть 1000 лет.
16 декабря, 13:22
Галактика Сала
3030003
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