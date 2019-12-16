Рогозин рассказал о разработке модуля для доставки грузов на Луну

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 16 дек — РИА Новости. "Роскосмос" планирует разработать универсальный космический модуль-лифт для доставки полезной нагрузки с орбиты Луны на ее поверхность, рассказал журналистам глава госкорпорации "Роскосмос" планирует разработать универсальный космический модуль-лифт для доставки полезной нагрузки с орбиты Луны на ее поверхность, рассказал журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

По словам Рогозина, такой "лифт", помимо всего прочего, будет выполнять коммерческие заказы для "оправдания колоссальных средств, которые потребуются для его реализации".

Руководитель "Роскосмоса" также сообщил, что первый пуск ракеты "Ангара" с пилотируемым кораблем "Орел", который разрабатывают для полетов к Луне, может состояться в августе-сентябре 2023 года.

"Комплексные испытания (стартового комплекса. — Прим. ред.) и выход на обеспечение пуска, который намечен на август-сентябрь 2023 года. Мы сейчас говорим о пуске ракеты-носителя "Ангара-А5" и рассчитываем, что этот пуск будет осуществлен вместе с новым пилотируемым кораблем нового поколения", — заявил он на пресс-конференции на космодроме Восточный.

Рогозин напомнил, что к концу 2022 года стартовый комплекс должны достроить, после этого начнутся автономные испытания.

Создание нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к спутнику Земли идет уже десять лет. Его испытательный запуск изначально хотели провести в 2015 году, а первый пилотируемый полет — в 2018-м.