Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T13:29+0300
https://ria.ru/20191216/1562437318.html
Риелтор оценил предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
https://cdn22.img.ria.ru/images/156242/70/1562427093_0:225:2986:1905_1036x0_80_0_0_32a73ef7b973c5ac67ddff98ebb35f71.jpg
РИА Новости

Риелтор оценил предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки

12:45 16.12.2019 (обновлено: 13:29 16.12.2019)
4536
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнос ветхого жилого дома
Снос ветхого жилого дома
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков прокомментировал предложение расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой.
Эксперт отметил, что такую меру следует воспринимать в качестве одного из возможных вариантов, поскольку только небольшая часть жильцов аварийных домов сможет применить ее на практике.
"Главный вопрос в том, есть ли у людей деньги на оплату этой ипотеки даже по льготным ставкам. У них в собственности уже есть жилье, поэтому им должны компенсировать не только первый взнос, а большую сумму", — уточнил Барсуков в комментарии Ura.ru.
Риелтор подчеркнул, что данную инициативу необходимо распространить и на вторичное жилье, так как сейчас системы госдотаций касаются исключительно жилья в новостройках.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со ставкой не выше трех процентов. Согласно плану Юркова, после уплаты ежемесячного взноса у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
14 декабря, 08:00
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами
166022042
Обсудить 8
Константин БарсуковДмитрий ЮрковНедвижимостьГосдума РФ
Популярные комментарии
Совсем уже мозг атрофировался у этих людей! Снять мандат и отправить нянечкой в детский сад в самую глушь за 5600 рублей работать и мы посмотрим, как о на эти жить будет в аварийном жилье!
16 декабря, 12:59
Artur Tsarev
2710001
Рекомендуем
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Снос ветхого жилого дома
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Посетитель читает информацию в Главном Управлении Пенсионного фонда РФ № 8 города Москвы и Московской области
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года
Воздушная дуэль истребителей МиГ-31БМ
Опубликовано видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
В Кремле оценили разницу в подходах Порошенко и Зеленского
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
Opel вернулся на российский рынок
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:24Россиянам будут выдавать шенгенские визы на пять лет
19:20На Украине депутата горсовета избили металлическим прутом
19:18Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:13"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
Лента новостейМолния