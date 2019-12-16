Риелтор оценил предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков прокомментировал предложение расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой.
Эксперт отметил, что такую меру следует воспринимать в качестве одного из возможных вариантов, поскольку только небольшая часть жильцов аварийных домов сможет применить ее на практике.
"Главный вопрос в том, есть ли у людей деньги на оплату этой ипотеки даже по льготным ставкам. У них в собственности уже есть жилье, поэтому им должны компенсировать не только первый взнос, а большую сумму", — уточнил Барсуков в комментарии Ura.ru.
Риелтор подчеркнул, что данную инициативу необходимо распространить и на вторичное жилье, так как сейчас системы госдотаций касаются исключительно жилья в новостройках.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со ставкой не выше трех процентов. Согласно плану Юркова, после уплаты ежемесячного взноса у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.
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