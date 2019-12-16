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2019-12-16T12:46+0300
https://ria.ru/20191216/1562437178.html
Сердечники смогут следить за здоровьем с помощью приложения
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РИА Новости

Сердечники смогут следить за здоровьем с помощью приложения

12:44 16.12.2019 (обновлено: 12:46 16.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевЖизненные показатели на мониторе
Жизненные показатели на мониторе
© РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 16 дек РИА Новости. Кузбасские ученые разработали мобильное приложение для реабилитации людей с болезнями сердца. С его помощью пациенты, перенесшие некоторые операции на сердце, смогут следить за уровнем холестерина, индексом массы тела, определять оптимальные физические нагрузки и получать консультации специалистов. Проект подготовлен при поддержке Фонда президентских грантов, на его создание было выделено 1,4 миллиона рублей, сообщается на сайте администрации Кемеровской области.
В первую очередь приложение предназначено для пациентов, перенесших коронарное шунтирование и операции по протезированию клапанов сердца. Технология рассчитана на больных, имеющих в анамнезе тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, такие как стенокардия, инфаркт миокарда. Приложение планируют тестировать и дорабатывать до конца 2020 года.
"Работает трехэтапная система реабилитации, мультидисциплинарная бригада ведет пациента с первых суток после операции до амбулаторного наблюдения. Запуск мобильного приложения позволит вести пациентов после выписки удаленно, что расширяет возможности участия в программе реабилитации для жителей всех территорий области", – приводит пресс-служба заявление разработчика.
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Через приложение пациенты смогут получить у врача индивидуальную программу ходьбы и лечебной гимнастики, рекомендации по интенсивности нагрузки, обратиться за помощью, в том числе психологической. "В приложении наши специалисты дают рекомендации, как бороться с приступами тревожности", – говорится на сайте.
Приложение для реабилитации разработано в рамках проекта НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний КПССЗ "Здоровое сердце – активная жизнь", учреждение дополнительно выделило 600 тысяч рублей для подготовки проекта. Планируется, что до 31 октября 2020 года более 200 кузбассовцев, перенесших операции на сердце, пройдут обучение и станут участниками программы реабилитации.
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