Спикер Рады надеется на беспристрастное расследование дела Шеремета

КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выразил надежду, что расследование Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выразил надежду, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета будет беспристрастным и следствию удастся установить заказчиков убийства.

"Хотел бы поблагодарить представителей правоохранительных ведомств: наконец мы услышали информацию относительно трагических событий, связанных с убийством Шеремета. Надеюсь, что расследование будет идти быстро, эффективно и беспристрастно", - сказал Разумков в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник. Он также призвал всех представителей парламента и других ведомств не забывать, что "защищая Родину, никто не может получать индульгенцию на убийство".

"Перед законом должны все быть равны не зависимо от того, защищал человек родину или он занимался другими делами", - добавил спикер. Он выразил надежду, что следствие завершит свою работу, и будут установлены не только исполнители, но и заказчики.