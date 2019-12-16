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Спикер Рады надеется на беспристрастное расследование дела Шеремета
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РИА Новости

Спикер Рады надеется на беспристрастное расследование дела Шеремета

12:41 16.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выразил надежду, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета будет беспристрастным и следствию удастся установить заказчиков убийства.
"Хотел бы поблагодарить представителей правоохранительных ведомств: наконец мы услышали информацию относительно трагических событий, связанных с убийством Шеремета. Надеюсь, что расследование будет идти быстро, эффективно и беспристрастно", - сказал Разумков в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник. Он также призвал всех представителей парламента и других ведомств не забывать, что "защищая Родину, никто не может получать индульгенцию на убийство".
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"Перед законом должны все быть равны не зависимо от того, защищал человек родину или он занимался другими делами", - добавил спикер. Он выразил надежду, что следствие завершит свою работу, и будут установлены не только исполнители, но и заказчики.
В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. В пятницу суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, в ночь с пятницы на субботу на два месяца были арестованы Антоненко и Кузьменко. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
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Дмитрий РазумковУбийство журналиста Павла ШереметаВерховная Рада УкраиныПавел ШереметУкраинаВ мире
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