Суд приговорил бывшего члена ОНК Москвы Набиуллина к условному сроку

Набиуллина задержали в конце 2017 года, в марте 2019-го его перевели под домашний арест. По версии следствия, 6 декабря он получил более 29 миллионов рублей, пообещав содействовать в направлении арестованного на медосвидетельствование, а также в смягчении меры пресечения. В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению, отмечали в СК. Как позже сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, Набиуллину был вменен еще один эпизод мошенничества - на 300 тысяч рублей.