В Госдуме поддержали идею запрета на сжигание необработанного мусора

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды поддержал поправки к правительственному законопроекту о плате за негативное воздействие на окружающую среду, которыми предлагается запретить сжигание необработанного мусора и направлять средства от экологического сбора на утилизацию отходов, сообщил РИА Новости глава думского комитета Владимир Бурматов

Поправки были внесены председателем комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым.

"Эти поправки запрещают сжигание необработанных отходов, то есть в случае их принятия во втором чтении сжигать необработанные отходы будет нельзя - то есть нельзя будет сжигать мусор, который просто привезли на мусоросжигательный завод: из него сначала надо будет извлечь полезные фракции, а "хвосты" отправить на сжигание. Это очень серьезный шаг с точки зрения увеличения количества обработанного мусора", - сказал Бурматов.

Кроме того, сообщил парламентарий, поправки меняют порядок взимания средств экологического сбора и расходования этих средств.

"Сейчас это неэффективно - в этом году регионы ни копейки вообще не получили из средств экологического сбора, и собирается его крайне мало. Год как это абсолютно бесполезный вообще платеж, а это деньги, которые взимаются с тех предприятий, которые самостоятельно не перерабатывают упаковку, которые загрязняют окружающую среду. Поправками предлагается, что эти деньги теперь будут направляться только на утилизацию, то есть по факту только на переработку", - рассказал Бурматов.

По его словам, это будет очень серьезный шаг для стимулирования переработки мусора.

Помимо этого, в новой редакции законопроекта предлагается установить, что все эти объекты обязательно будут проходить экологическую экспертизу на предмет их экологической безопасности.

"Комитет поправки уже поддержал. Еще на ближайшем заседании комитета пройдет их экспертное обсуждение с главой Минприроды Кобылкиным и учеными", - рассказал глава комитета.

Госдума в январе приняла в первом чтении законопроект о трех способах расчета авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду. Первой редакцией законопроекта предлагалось установить, что лица, обязанные вносить плату, вправе выбрать один из следующих способов определения размера квартального авансового платежа для каждого вида негативного воздействия на окружающую среду, за которое взимается плата: в размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащей к уплате (с учетом корректировки размера платы, осуществляемой в соответствии с пунктами 10 — 12.1 статьи 16.3 настоящего Федерального закона) за предыдущий год, говорится в пояснительной записке проекта.

Второй способ расчета авансового платежа, как сообщается в документе, состоит в оплате "1/4 части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, при исчислении которой платежная база определена исходя из объема и (или) массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов, лимитов на размещение отходов производства и потребления".