Под Саратовом маршрутка врезалась в столб

САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Маршрутный микроавтобус в понедельник врезался в световую опору в городе Энгельсе Саратовской области, в результате пострадали четыре пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло примерно в 12.00 (11.00 мск) около дома №68А по улице Студенческая.
"По предварительным данным, водитель микроавтобуса маршрута №416А допустил наезд на световую опору. В момент ДТП в микроавтобусе находились 12 пассажиров, из них четверо доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД проводит проверку по факту аварии, обстоятельства ДТП уточняются.
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