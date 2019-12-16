Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T12:31+0300
https://ria.ru/20191216/1562436373.html
Под Саратовом маршрутка врезалась в столб
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

Под Саратовом маршрутка врезалась в столб

12:31 16.12.2019
167
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Маршрутный микроавтобус в понедельник врезался в световую опору в городе Энгельсе Саратовской области, в результате пострадали четыре пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло примерно в 12.00 (11.00 мск) около дома №68А по улице Студенческая.
"По предварительным данным, водитель микроавтобуса маршрута №416А допустил наезд на световую опору. В момент ДТП в микроавтобусе находились 12 пассажиров, из них четверо доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД проводит проверку по факту аварии, обстоятельства ДТП уточняются.
ДТП на автодороге Георгиевск - Новопавловск в Ставропольском крае. 13 декабря 2019
13 декабря, 10:46
На Ставрополье перевернулась маршрутка
000114
Обсудить 1
ЭнгельсСаратовская областьСаратовПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник пожарной охраны
Под Волгоградом загорелся автобус с 40 пассажирами
Встреча Кыш Бабая и Деда Мороза в Татарстане
Ростуризм представит свои программы в странах Азии
Акция в Киеве против земельной реформы
"Батькивщина" анонсировала бессрочный протест против рынка земли
На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
СК проводит проверку по ДТП в Нижегородской области
Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова
Украинские шахтеры проведут предупредительную акцию протеста
Пожарный
В Краснодаре загорелась кровля хлебозавода
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме поддержали идею запрета на сжигание необработанного мусора
Мадрид, Испания
В Мадриде переговорщики COP25 впервые "увидели" океаны, заявил эксперт
Дисплей с показателями состояния пациента
В Кузбассе разработали приложение для реабилитации кардиобольных
Президент РФ Владимир Путин
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
Президент Украины Владимир Зеленский
Визит Зеленского в США несвоевременен, заявили в МИД Украины
Полиция
В Петербурге подросток устроил ДТП
Сотрудник полиции
В Мурманске эвакуируют четыре объекта из-за сообщений о минировании
Сейсмограф
МИД предупредил россиян об опасности афтершоков на Филиппинах
Руки в наручниках
Россиянина задержали в Бейруте с фальшивыми деньгами, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
Лента новостейМолния