Тульские школьники обсудили историю родного края и судьбы героев войны

Молодые люди на мероприятии

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Школьники из Кимовского, Куркинского, Богородицкого и Киреевского районов Тульской области 12 декабря выступили с докладами на конференции "Куликовские чтения", посвященной 500-летию Тульского кремля и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году выступления юных исследователей были посвящены крепостям Засечной черты, событиям войны на территории Тульского края и землякам-героям, истории районов, городов, сел и деревень Куликова поля (даже улиц и отдельных семей), образовательных учреждений и храмов, жизни представителей различных сословий малой родины.

После мероприятия школьники вместе с преподавателями посетили Музей Куликовской битвы и выставку "Государева стража".