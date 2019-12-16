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Тульские школьники обсудили историю родного края и судьбы героев войны
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РИА Новости

Тульские школьники обсудили историю родного края и судьбы героев войны

12:30 16.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМолодые люди на мероприятии
Молодые люди на мероприятии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Школьники из Кимовского, Куркинского, Богородицкого и Киреевского районов Тульской области 12 декабря выступили с докладами на конференции "Куликовские чтения", посвященной 500-летию Тульского кремля и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году выступления юных исследователей были посвящены крепостям Засечной черты, событиям войны на территории Тульского края и землякам-героям, истории районов, городов, сел и деревень Куликова поля (даже улиц и отдельных семей), образовательных учреждений и храмов, жизни представителей различных сословий малой родины.
После мероприятия школьники вместе с преподавателями посетили Музей Куликовской битвы и выставку "Государева стража".
Научно-практическая конференция "Куликовские чтения" проходит уже в 10-й раз, уточняется на официальном сайте Тульского кремля. Все доклады традиционно связаны общей темой – "Тульская провинция в прошлом и настоящем".
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500-летие Тульского кремляТульская область
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