Opel вернулся на российский рынок

Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
"Для заказа доступны кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе, и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено в Калуге. Грузовые фургоны Opel Vivaro для российского рынка поступят в продажу в первой половине 2020 года", — уточняется в релизе.
Grandland X представлен в трех комплектациях с единственным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил и автоматической коробкой передач по цене от 1,8 миллиона рублей.
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У пассажирского микроавтобуса Zafira Life есть два варианта длины кузова и две комплектации с единственным дизельным двигателем объемом два литра и мощностью 150 лошадиных сил на "автомате". Цена — от 2,5 миллиона.
Как ожидается, Opel усилит присутствие в Евразии группы PSA, которой теперь принадлежит бренд. Изначально партнерами компании будут 11 дилеров в восьми российских городах. В Москве автомобили бренда будут представлены в ТЦ "Кунцево", "Автоцентр Сити" и Major Auto, поясняет компания.
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд. В рамках этого плана бренд Opel полностью ушел из России.
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