Opel вернулся на российский рынок

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Opel возвращается в Россию , в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X.

Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.

"Для заказа доступны кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе, и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено в Калуге. Грузовые фургоны Opel Vivaro для российского рынка поступят в продажу в первой половине 2020 года", — уточняется в релизе.

Grandland X представлен в трех комплектациях с единственным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил и автоматической коробкой передач по цене от 1,8 миллиона рублей.

У пассажирского микроавтобуса Zafira Life есть два варианта длины кузова и две комплектации с единственным дизельным двигателем объемом два литра и мощностью 150 лошадиных сил на "автомате". Цена — от 2,5 миллиона.

Как ожидается, Opel усилит присутствие в Евразии группы PSA, которой теперь принадлежит бренд. Изначально партнерами компании будут 11 дилеров в восьми российских городах. В Москве автомобили бренда будут представлены в ТЦ "Кунцево", "Автоцентр Сити" и Major Auto, поясняет компания.