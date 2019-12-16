Визит Зеленского в США несвоевременен, заявили в МИД Украины

КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США до принятия решения по импичменту американскому президенту Дональду Трампу несвоевременен, необходимо дождаться завершения расследования, считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что следующий визит президента Владимира Зеленского в США будет после того, как Вашингтон определит дату.
"Очевидно, (для визита -ред.) не лучшее время, когда ведется расследование импичмента. К большому сожалению для нас, упоминается и Украина. Поэтому надо, по меньшей мере, подождать, пока закончится расследование. Это внутреннее дело США. Украина просто ждет приглашения", - заявил Пристайко в интервью агентству УНИАН, опубликованном в понедельник.
По его словам, переговоры относительно будущего визита Зеленского в США стороны ведут в постоянном режиме. Пристайко отметил, что эти переговоры носят чисто технический характер. Он также сказал, что дата визита зависит от американской стороны, Киев готов к такому визиту.
Зеленский 23-26 сентября находился с визитом в США. Украинский президент 25 сентября провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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