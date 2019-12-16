Конференция "Российское виноделие и международные стандарты"

Участники:
- председатель Совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Александр ПАНАСЮК;
- заместитель руководителя Российской системы качества Илья ЛОЕВСКИЙ;
- руководитель научно-методического центра "Лаборатория вина" при Севастопольском филиале МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий КОВАЛЕВ-ФЕДОСОВ;
- глава Союза сомелье России, руководитель дегустационной комиссии Российской системы качества Артур САРКИСЯН.
В рамках мероприятия будут подведены итоги года, обсуждены задачи развития и поддержки отечественного виноделия, проанализирован опыт и освещены перспективы выращивания автохтонных российских сортов винограда и производства автохтонных вин, рассмотрены вопросы международного сотрудничества и отраслевые стандарты.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Александр ПАНАСЮК;
- заместитель руководителя Российской системы качества Илья ЛОЕВСКИЙ;
- руководитель научно-методического центра "Лаборатория вина" при Севастопольском филиале МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий КОВАЛЕВ-ФЕДОСОВ;
- глава Союза сомелье России, руководитель дегустационной комиссии Российской системы качества Артур САРКИСЯН.
В рамках мероприятия будут подведены итоги года, обсуждены задачи развития и поддержки отечественного виноделия, проанализирован опыт и освещены перспективы выращивания автохтонных российских сортов винограда и производства автохтонных вин, рассмотрены вопросы международного сотрудничества и отраслевые стандарты.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/