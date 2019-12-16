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Конференция "Российское виноделие и международные стандарты"
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РИА Новости

Конференция "Российское виноделие и международные стандарты"

12:20 16.12.2019 (обновлено: 12:22 16.12.2019)
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18 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится конференция "Российское виноделие и международные стандарты".
Участники:
- председатель Совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Александр ПАНАСЮК;
- заместитель руководителя Российской системы качества Илья ЛОЕВСКИЙ;
- руководитель научно-методического центра "Лаборатория вина" при Севастопольском филиале МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий КОВАЛЕВ-ФЕДОСОВ;
- глава Союза сомелье России, руководитель дегустационной комиссии Российской системы качества Артур САРКИСЯН.

В рамках мероприятия будут подведены итоги года, обсуждены задачи развития и поддержки отечественного виноделия, проанализирован опыт и освещены перспективы выращивания автохтонных российских сортов винограда и производства автохтонных вин, рассмотрены вопросы международного сотрудничества и отраслевые стандарты.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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