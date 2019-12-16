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2019-12-16T12:22+0300
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МИД предупредил россиян об опасности афтершоков на Филиппинах
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РИА Новости

МИД предупредил россиян об опасности афтершоков на Филиппинах

12:22 16.12.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о возможных повторных толчках на филиппинском острове Минданао после сильного землетрясения.
"Филиппины – в Тихом океане в 59 км к юго-западу от г. Давао (о. Минданао) зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8 баллов; не исключены повторные толчки", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Вануату
14 декабря, 08:42
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье на Филиппинах. Подземные толчки были зафиксированы в 06.11 по времени UTC (09.11 мск). Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра. Три человека погибли, еще 37 пострадали.
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МИД РФФилиппиныВ мире
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