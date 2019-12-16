В Туле завершился цикл творческих фестивалей "Я рисую кремль"

В течение года Тульская областная специальная библиотека для слепых проводила творческие конкурсы для детей с ограниченными возможностями здоровья "Я рисую кремль", сообщает пресс-служба Тульского кремля. Цикл был посвящен 500-летию Тульского кремля и городов Большой засечной черты. Свои способности продемонстрировало более 250 детей в возрасте до 18 лет.