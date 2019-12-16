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В Туле завершился цикл творческих фестивалей "Я рисую кремль"
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РИА Новости

В Туле завершился цикл творческих фестивалей "Я рисую кремль"

12:24 16.12.2019 (обновлено: 12:25 16.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаУспенский собор Тульского кремля
Успенский собор Тульского кремля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Цикл фестивалей детского творчества "Я рисую кремль" торжественно завершился 12 декабря в атриуме Тульского кремля.
В течение года Тульская областная специальная библиотека для слепых проводила творческие конкурсы для детей с ограниченными возможностями здоровья "Я рисую кремль", сообщает пресс-служба Тульского кремля. Цикл был посвящен 500-летию Тульского кремля и городов Большой засечной черты. Свои способности продемонстрировало более 250 детей в возрасте до 18 лет.

"Проект объединил усилия организаций, работающих с особенными детьми. Неталантливых детей не бывает, просто нужно вовремя заметить и развить способности ребенка. И здесь на помощь приходят родители, педагоги и библиотекари. Конкурс продемонстрировал безграничные возможности детей", – отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Лучшие работы – рисунки, поделки в разных техниках, инсталляции – представлены на выставке в атриуме Тульского кремля.
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500-летие Тульского кремляТула
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