Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-16T15:52+0300
https://ria.ru/20191216/1562435850.html
Из частного дома в Лондоне украли украшения на 50 миллионов фунтов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156243/33/1562433372_0:41:3072:1769_1036x0_80_0_0_33c1daff95296a504a4e40f4347984c6.jpg
РИА Новости

Из частного дома в Лондоне украли украшения на 50 миллионов фунтов

15:52 16.12.2019
316
© AFP 2019 / Niklas Halle'nБританская модель Тамара Экклстоун позирует на европейской премьеру фильма "Замороженные 2"
Британская модель Тамара Экклстоун позирует на европейской премьеру фильма Замороженные 2
© AFP 2019 / Niklas Halle'n
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Из дома британской телеведущей и дочери бывшего владельца компании "Формула-1" Тамары Экклстоун украли драгоценности на 50 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

"Кража шокировала всех, потому что этот дом считался одним из самых охраняемых в Лондоне, он располагается в безопасном районе", — прокомментировал ситуацию представитель телеведущей.

Особняк, в котором постоянно находится охрана, злоумышленники ограбили менее, чем за час. Они использовали то, что Экклстоун уехала отдыхать в другую страну с семьей и в доме оставался только один сторож.
По предварительным данным, преступники проникли в дом со стороны заднего двора в пятницу вечером. Сотрудник службы безопасности заметил их в момент, когда они уже перелезали через забор с украденными вещами.

"Они забрали все драгоценности, которые Тамара хранила в сейфе, расположенном в гардеробной. Некоторые из украшений были для нее особенно дороги", — подчеркнул представитель.

Полицейским пока не удалось установить личности злоумышленников и арестовать их.
Выставка с картинами Рембрандта в Dulwich Picture Gallery (Лондон)
16 ноября, 01:39Культура
В Лондоне попытались украсть две картины Рембрандта
751021
КультураНовости культурыЛондонПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
В Петербурге подросток устроил ДТП
Хайнань
Россияне стали чаще ездить на китайский остров Хайнань
Девушка измеряет талию
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Фемида
Суд оштрафовал главу "Мемориала" на сто тысяч рублей
Историческое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня
В бундестаге потребовали разъяснить ситуацию с русским языком
Парусное дефиле барка Крузенштерн на Балтийском море
Барк "Крузенштерн" попал в восьмибалльный шторм
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Путин и Меркель обсудили итоги "нормандского саммита"
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Российский постпред прокомментировал заседание СМИД ОБСЕ в Братиславе
Марина Порошенко. Архивное фото
Супруга Порошенко обвинила офис Зеленского в давлении из-за фамилии
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Адвокат рассказал о попытках историка Соколова покончить с собой
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" опроверг сообщения о предварительном соглашении с Россией
Президент РФ Владимир Путин
Путин упростил идентификацию при почтовых переводах до 15 тысяч рублей
Первый автомобиль марки Opel, сошедший с конвейера Автотора
Эксперт прокомментировал возвращение Opel на российский рынок
КАМАЗ-54907 CONTINENT
КамАЗ показал тягач будущего
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
17:54Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
17:54Третьего журналиста НТВ не пустили на Украину после саммита в Париже
Лента новостейМолния