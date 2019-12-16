Из частного дома в Лондоне украли украшения на 50 миллионов фунтов

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Из дома британской телеведущей и дочери бывшего владельца компании "Формула-1" Тамары Экклстоун украли драгоценности на 50 миллионов фунтов стерлингов, Из дома британской телеведущей и дочери бывшего владельца компании "Формула-1" Тамары Экклстоун украли драгоценности на 50 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

"Кража шокировала всех, потому что этот дом считался одним из самых охраняемых в Лондоне, он располагается в безопасном районе", — прокомментировал ситуацию представитель телеведущей.

Особняк, в котором постоянно находится охрана, злоумышленники ограбили менее, чем за час. Они использовали то, что Экклстоун уехала отдыхать в другую страну с семьей и в доме оставался только один сторож.

По предварительным данным, преступники проникли в дом со стороны заднего двора в пятницу вечером. Сотрудник службы безопасности заметил их в момент, когда они уже перелезали через забор с украденными вещами.

"Они забрали все драгоценности, которые Тамара хранила в сейфе, расположенном в гардеробной. Некоторые из украшений были для нее особенно дороги", — подчеркнул представитель.