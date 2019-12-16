Почти 900 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

В сообщении также говорится, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Земрине (провинция Дераа) и Думе (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 3,1 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 39 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.