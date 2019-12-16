Почти 900 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Почти 900 беженцев вернулись в Сирию с территорий соседних Ливана и Иордании, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 882 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 386 человек (женщин – 116, детей – 197), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 496 человек (женщин – 149, детей – 253)", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
В сообщении также говорится, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Земрине (провинция Дераа) и Думе (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 3,1 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 39 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России