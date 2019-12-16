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2019-12-16T12:20+0300
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Киев надеется, что США как можно скорее назначат спецпредставителя
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РИА Новости

Киев надеется, что США как можно скорее назначат спецпредставителя

12:20 16.12.2019
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CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев
CC0 / Artem_Apukhtin /
Киев. Архивное фото
КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Киев надеется, что США как можно скорее назначат спецпредставителя по Украине, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Предыдущий спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел в отставку в конце сентября после того, как его имя стало упоминаться в СМИ в связи с жалобой, положившей начало расследованию демократов.
Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
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Волкер заявил, что не оказывал давления на украинские власти из-за Байдена
"Непосредственный канал связи был на уровне помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова и Курта Волкера. Мы, честно говоря, испытываем дефицит этой работы с американской стороны, и хотели бы, чтобы эта должность была занята в любой форме как можно быстрее", - сказал Пристайко в интервью агентству УНИАН, опубликованном в понедельник.
Он сообщил, что говорил с посланником Госдепартамента о том, что Киев хотел бы, чтобы США назначили спецпредставителя.
"Мы говорили о том, что есть разные варианты реализации этого. Может быть, вариант Виктории Нуланд, когда она была официальным представителем Государственного департамента и одновременно помощником государственного секретаря, отвечая за регион. Это удобно в том контексте, что ты осознаешь, что происходит в этом регионе. С другой стороны - то, что делал Курт Волкер. Он был освобожден от ежедневных обязанностей во всех направлениях, и мог концентрироваться только на направлении "нормандского процесса". Оба варианта интересны по-своему, и нам они важны", - сказал Пристайко.
Он также сообщил, что Киев оставляет выбор за американскими партнерами, то каким образом может быть реализован такой канал связи.
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Курт ВолкерВадим ПристайкоВиктория НуландУкраинаВ мире
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