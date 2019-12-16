Киев надеется, что США как можно скорее назначат спецпредставителя

"Мы говорили о том, что есть разные варианты реализации этого. Может быть, вариант Виктории Нуланд, когда она была официальным представителем Государственного департамента и одновременно помощником государственного секретаря, отвечая за регион. Это удобно в том контексте, что ты осознаешь, что происходит в этом регионе. С другой стороны - то, что делал Курт Волкер. Он был освобожден от ежедневных обязанностей во всех направлениях, и мог концентрироваться только на направлении "нормандского процесса". Оба варианта интересны по-своему, и нам они важны", - сказал Пристайко.