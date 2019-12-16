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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-16T12:34+0300
https://ria.ru/20191216/1562435643.html
Алтайский край в 2019 году: развитие, движение, инновации
https://cdn24.img.ria.ru/images/156243/36/1562433608_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_8b96c4972dd361a9fa48c32e6d11b37f.jpg
РИА Новости

Алтайский край в 2019 году: развитие, движение, инновации

12:34 16.12.2019
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Алтайский край завершает 2019 год ростом по всем основным показателям социально-экономического развития. Главные проекты, реализованные в уходящем году, и самые яркие события региона — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края

Торжественное открытие Заринского кожевенного завода в Алтайском крае.

Торжественное открытие Заринского кожевенного завода в Алтайском крае
1 из 15

Торжественное открытие Заринского кожевенного завода в Алтайском крае.

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края

XXXIV зимняя Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края.

XXXIV зимняя Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края
2 из 15

XXXIV зимняя Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края.

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края

Открытие обновленной железнодорожной станции Усть-Тальменская в Алтайском крае.

Открытие обновленной железнодорожной станции Усть-Тальменская в Алтайском крае
3 из 15

Открытие обновленной железнодорожной станции Усть-Тальменская в Алтайском крае.

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края

Чин освящения храма Знамения Пресвятой Богородицы в честь 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова.

Чин освящения храма Знамения Пресвятой Богородицы в честь 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова
4 из 15

Чин освящения храма Знамения Пресвятой Богородицы в честь 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова.

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края

Церемония вручения ключей от новых квартир работникам культуры.

Церемония вручения ключей от новых квартир работникам культуры
5 из 15

Церемония вручения ключей от новых квартир работникам культуры.

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края

Открытие Центра симуляционного обучения врачей в Алтайском государственном медицинском университете.

Открытие Центра симуляционного обучения врачей в Алтайском государственном медицинском университете
6 из 15

Открытие Центра симуляционного обучения врачей в Алтайском государственном медицинском университете.

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края

Открытие нового спортивного комплекса "Спортлайф" в селе Бочкари Целинного района.

Открытие нового спортивного комплекса Спортлайф в селе Бочкари Целинного района
7 из 15

Открытие нового спортивного комплекса "Спортлайф" в селе Бочкари Целинного района.

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края

Открытие центра ортопедо-травматологического профиля "Территория здоровья".

Открытие центра ортопедо-травматологического профиля Территория здоровья
8 из 15

Открытие центра ортопедо-травматологического профиля "Территория здоровья".

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края

В ортопедо-травматологическом центре "Территория здоровья".

В ортопедо-травматологическом центре Территория здоровья
9 из 15

В ортопедо-травматологическом центре "Территория здоровья".

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края

Визит губернатора Алтайского края Виктора Томенко на предприятие "Алтай Кокс".

Визит губернатора Алтайского края Виктора Томенко на предприятие Алтай Кокс
10 из 15

Визит губернатора Алтайского края Виктора Томенко на предприятие "Алтай Кокс".

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края

Производственные площадки предприятий "Нортек" и "ЯШЗ Авиа", работающих на мощностях Алтайского шинного комбината.

Производственные площадки предприятий Нортек и ЯШЗ Авиа, работающих на мощностях Алтайского шинного комбината
11 из 15

Производственные площадки предприятий "Нортек" и "ЯШЗ Авиа", работающих на мощностях Алтайского шинного комбината.

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края

Визит на предприятие "Алтайвагон".

Визит на предприятие Алтайвагон
12 из 15

Визит на предприятие "Алтайвагон".

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края

Открытие зимнего туристического сезона в Алтайском крае.

Открытие зимнего туристического сезона в Алтайском крае
13 из 15

Открытие зимнего туристического сезона в Алтайском крае.

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края

Открытие комплекса по выпуску лекарственных средств в Бийске.

Открытие комплекса по выпуску лекарственных средств в Бийске
14 из 15

Открытие комплекса по выпуску лекарственных средств в Бийске.

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края

Фестиваль Шукшинские дни на Алтае в селе Сростки.

Фестиваль Шукшинские дни на Алтае в селе Сростки
15 из 15

Фестиваль Шукшинские дни на Алтае в селе Сростки.

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
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Алтайский крайВиктор ТоменкоАлтайвагонБийскАлтайский край
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