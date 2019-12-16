Алтайский край в 2019 году: развитие, движение, инновации

Торжественное открытие Заринского кожевенного завода в Алтайском крае.
Торжественное открытие Заринского кожевенного завода в Алтайском крае.
XXXIV зимняя Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края.
XXXIV зимняя Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края.
Открытие обновленной железнодорожной станции Усть-Тальменская в Алтайском крае.
Открытие обновленной железнодорожной станции Усть-Тальменская в Алтайском крае.
Чин освящения храма Знамения Пресвятой Богородицы в честь 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова.
Чин освящения храма Знамения Пресвятой Богородицы в честь 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова.
Церемония вручения ключей от новых квартир работникам культуры.
Церемония вручения ключей от новых квартир работникам культуры.
Открытие Центра симуляционного обучения врачей в Алтайском государственном медицинском университете.
Открытие Центра симуляционного обучения врачей в Алтайском государственном медицинском университете.
Открытие нового спортивного комплекса "Спортлайф" в селе Бочкари Целинного района.
Открытие нового спортивного комплекса "Спортлайф" в селе Бочкари Целинного района.
Открытие центра ортопедо-травматологического профиля "Территория здоровья".
Открытие центра ортопедо-травматологического профиля "Территория здоровья".
В ортопедо-травматологическом центре "Территория здоровья".
В ортопедо-травматологическом центре "Территория здоровья".
Визит губернатора Алтайского края Виктора Томенко на предприятие "Алтай Кокс".
Визит губернатора Алтайского края Виктора Томенко на предприятие "Алтай Кокс".
Производственные площадки предприятий "Нортек" и "ЯШЗ Авиа", работающих на мощностях Алтайского шинного комбината.
Производственные площадки предприятий "Нортек" и "ЯШЗ Авиа", работающих на мощностях Алтайского шинного комбината.
Визит на предприятие "Алтайвагон".
Визит на предприятие "Алтайвагон".
Открытие зимнего туристического сезона в Алтайском крае.
Открытие зимнего туристического сезона в Алтайском крае.
Открытие комплекса по выпуску лекарственных средств в Бийске.
Открытие комплекса по выпуску лекарственных средств в Бийске.
Фестиваль Шукшинские дни на Алтае в селе Сростки.
Фестиваль Шукшинские дни на Алтае в селе Сростки.