В Москве эвакуировали десять судов из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Десять столичных районных судов в понедельник эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Были эвакуированы Щербинский, Савеловский, Кунцевский, Дорогомиловский, Кузьминский, Коптевский, Хамовнический, Хорошевский, Чертановский и Никулинский суды Москвы", - заявил собеседник агентства.
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длился уже больше двух недель. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.