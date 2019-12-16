Пристайко: Киев готов закрепить "формулу Штайнмайера" в законе

КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Киев готов закрепить "формулу Штайнмайера" в украинском законодательстве, она может быть интегрирована в закон об особом статусе Донбасса, сообщил министр иностранных дел Украины Киев готов закрепить "формулу Штайнмайера" в украинском законодательстве, она может быть интегрирована в закон об особом статусе Донбасса, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко

Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".

"Мы готовы сделать этот шаг, введя ее в украинское законодательство, скорее всего, она будет интегрирована в закон об особом статусе (Донбасса - ред.)", - заявил Пристайко в интервью агентству УНИАН, опубликованном в понедельник.

Он добавил, что формула должна быть закреплена в новом законе о статусе Донбасса. "Как наши депутаты этот закон выпишут, это и будет окончательный вариант имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве", - сказал Пристайко.

Глава МИД допустил, что депутатов может не устроить дословный текст формулы, но ее содержание и идея должны сохраниться, поскольку это согласовано участниками контактной группы по Донбассу.