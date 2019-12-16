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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-16T17:32+0300
https://ria.ru/20191216/1562434310.html
Новогодний лес и эльфы-помощники: "Путешествие в Рождество" в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/156243/30/1562433005_0:339:3037:2047_1036x0_80_0_0_01ccdcade0b1ba082b66c8a0a03484b7.jpg
РИА Новости

Новогодний лес и эльфы-помощники: "Путешествие в Рождество" в Москве

13:38 16.12.2019 (обновлено: 17:32 16.12.2019)
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На Манежной площади стартовал любимый фестиваль москвичей и туристов "Путешествие в Рождество". Новогодний лес, праздничная иллюминация и ярмарка со скоморохами — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главным украшением Манежной площади стал сказочный лес из 130 елок и 29 арт-объектов.

Девушки фотографируются на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
1 из 18

Главным украшением Манежной площади стал сказочный лес из 130 елок и 29 арт-объектов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В центре композиции возвышается 20-метровая ель. На ее украшение ушло 3,5 тысячи игрушек и три километра гирлянд.

На фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
2 из 18

В центре композиции возвышается 20-метровая ель. На ее украшение ушло 3,5 тысячи игрушек и три километра гирлянд.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Под елкой разместились маленькие шале с продуктами и сувенирами.

Молодые люди на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
3 из 18

Под елкой разместились маленькие шале с продуктами и сувенирами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Москва — столица Рождества" — так звучит тема фестиваля в этом году.

Фестиваль Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
4 из 18

"Москва — столица Рождества" — так звучит тема фестиваля в этом году.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Манежную площадь разделили на несколько частей, посвященных разным городам мира.

На фестивале Путешествие в Рождество возле ГУМа в Москве
5 из 18

Манежную площадь разделили на несколько частей, посвященных разным городам мира.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Здесь, например, готовят знаменитые чешские трдельники (это выпечка из дрожжевого теста, которое наматывают на вертел).

Приготовление чешского трдельника на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
6 из 18

Здесь, например, готовят знаменитые чешские трдельники (это выпечка из дрожжевого теста, которое наматывают на вертел).

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Из Праги можно за секунду вернуться в столицу России, отведать "московских блинов" и сфотографироваться с веселыми скоморохами.

Уличные музыканты на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
7 из 18

Из Праги можно за секунду вернуться в столицу России, отведать "московских блинов" и сфотографироваться с веселыми скоморохами.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Из Москвы отправляемся в Вильнюс — за легендарным тортом "Шакотис", который выпекают на открытом огне. Снятый с вертела, он похож на елку.

Изготовление литовского шакотиса на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
8 из 18

Из Москвы отправляемся в Вильнюс — за легендарным тортом "Шакотис", который выпекают на открытом огне. Снятый с вертела, он похож на елку.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В ярмарочных павильонах можно купить новогодние сувениры и настоящие абхазские мандарины.

Продажа мандаринов на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
9 из 18

В ярмарочных павильонах можно купить новогодние сувениры и настоящие абхазские мандарины.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Каждый ребенок на фестивале может осуществить свою мечту.

Карусель на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
10 из 18

Каждый ребенок на фестивале может осуществить свою мечту.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Благодаря "Рождественской почте" с эльфами-помощниками здесь можно отправить послание Деду Морозу.

Карусель на фестивале Путешествие в Рождество на Красной площади в Москве
11 из 18

Благодаря "Рождественской почте" с эльфами-помощниками здесь можно отправить послание Деду Морозу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На Манежной площади в дни фестиваля работает ярмарочная карусель.

Гости фестиваля Путешествие в Рождество катаются на карусели на Манежной площади в Москве
12 из 18

На Манежной площади в дни фестиваля работает ярмарочная карусель.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Елка на фестивале "Путешествие в Рождество".

Елка на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
13 из 18

Елка на фестивале "Путешествие в Рождество".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В фестивальных шале можно присоединиться к мастер-классам: научиться делать рождественские венки и готовить конфеты.

Девушка выбирает сладости в магазине Пират-Мармелад на фестивале Путешествие в Рождество в Москве
14 из 18

В фестивальных шале можно присоединиться к мастер-классам: научиться делать рождественские венки и готовить конфеты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В "Путешествии в Рождество" в этом году участвуют представители 55 российских регионов и 22 стран.

Аниматоры на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
15 из 18

В "Путешествии в Рождество" в этом году участвуют представители 55 российских регионов и 22 стран.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Для гостей праздника организовали спектакли, концерты и спортивные мероприятия.

Выступление артистов на катке на фестивале Путешествие в Рождество в Москве
16 из 18

Для гостей праздника организовали спектакли, концерты и спортивные мероприятия.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главный зимний фестиваль Москвы проходит на 40 площадках в разных районах Москвы.

Девушка катается на карусели на фестивале Путешествие в Рождество на Красной площади в Москве
17 из 18

Главный зимний фестиваль Москвы проходит на 40 площадках в разных районах Москвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Путешествие в Рождество" продлится до 12 января 2020 года.

На фестивале Путешествие в Рождество возле ГУМа в Москве
18 из 18

"Путешествие в Рождество" продлится до 12 января 2020 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Новый год—2020МоскваФото
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