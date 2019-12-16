Новогодний лес и эльфы-помощники: "Путешествие в Рождество" в Москве

Главным украшением Манежной площади стал сказочный лес из 130 елок и 29 арт-объектов.
Главным украшением Манежной площади стал сказочный лес из 130 елок и 29 арт-объектов.
В центре композиции возвышается 20-метровая ель. На ее украшение ушло 3,5 тысячи игрушек и три километра гирлянд.
В центре композиции возвышается 20-метровая ель. На ее украшение ушло 3,5 тысячи игрушек и три километра гирлянд.
Под елкой разместились маленькие шале с продуктами и сувенирами.
Под елкой разместились маленькие шале с продуктами и сувенирами.
"Москва — столица Рождества" — так звучит тема фестиваля в этом году.
"Москва — столица Рождества" — так звучит тема фестиваля в этом году.
Манежную площадь разделили на несколько частей, посвященных разным городам мира.
Манежную площадь разделили на несколько частей, посвященных разным городам мира.
Здесь, например, готовят знаменитые чешские трдельники (это выпечка из дрожжевого теста, которое наматывают на вертел).
Здесь, например, готовят знаменитые чешские трдельники (это выпечка из дрожжевого теста, которое наматывают на вертел).
Из Праги можно за секунду вернуться в столицу России, отведать "московских блинов" и сфотографироваться с веселыми скоморохами.
Из Праги можно за секунду вернуться в столицу России, отведать "московских блинов" и сфотографироваться с веселыми скоморохами.
Из Москвы отправляемся в Вильнюс — за легендарным тортом "Шакотис", который выпекают на открытом огне. Снятый с вертела, он похож на елку.
Из Москвы отправляемся в Вильнюс — за легендарным тортом "Шакотис", который выпекают на открытом огне. Снятый с вертела, он похож на елку.
В ярмарочных павильонах можно купить новогодние сувениры и настоящие абхазские мандарины.
В ярмарочных павильонах можно купить новогодние сувениры и настоящие абхазские мандарины.
Каждый ребенок на фестивале может осуществить свою мечту.
Каждый ребенок на фестивале может осуществить свою мечту.
Благодаря "Рождественской почте" с эльфами-помощниками здесь можно отправить послание Деду Морозу.
Благодаря "Рождественской почте" с эльфами-помощниками здесь можно отправить послание Деду Морозу.
На Манежной площади в дни фестиваля работает ярмарочная карусель.
На Манежной площади в дни фестиваля работает ярмарочная карусель.
Елка на фестивале "Путешествие в Рождество".
В фестивальных шале можно присоединиться к мастер-классам: научиться делать рождественские венки и готовить конфеты.
В фестивальных шале можно присоединиться к мастер-классам: научиться делать рождественские венки и готовить конфеты.
В "Путешествии в Рождество" в этом году участвуют представители 55 российских регионов и 22 стран.
В "Путешествии в Рождество" в этом году участвуют представители 55 российских регионов и 22 стран.
Для гостей праздника организовали спектакли, концерты и спортивные мероприятия.
Для гостей праздника организовали спектакли, концерты и спортивные мероприятия.
Главный зимний фестиваль Москвы проходит на 40 площадках в разных районах Москвы.
Главный зимний фестиваль Москвы проходит на 40 площадках в разных районах Москвы.
"Путешествие в Рождество" продлится до 12 января 2020 года.
"Путешествие в Рождество" продлится до 12 января 2020 года.