Суд признал законным арест участника акции 27 июля Суровцева

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу участника несогласованной акции 27 июля в Москве Сергея Суровцева , обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд оставил решение Басманного суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.

Мужчина был арестован Басманным судом Москвы в конце ноября. В СК в кратчайшие сроки завершили расследование дела и передали его в Тверской суд столицы, который 17 декабря приступит к рассмотрению этого материала по существу.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что задержанному москвичу было предъявлено обвинение в применении насилия к сотруднику Росгвардии, не опасного для жизни или здоровья. Установить его личность позволили свидетельские показания и анализ видео с камер наблюдения. Следователи заявляли, что Суровцев 27 июля, находясь на Тверской улице, поднял секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. Вину 30-летний Суровцев не признает.