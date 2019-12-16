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Суд признал законным арест участника акции 27 июля Суровцева
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РИА Новости

Суд признал законным арест участника акции 27 июля Суровцева

12:10 16.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу участника несогласованной акции 27 июля в Москве Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд оставил решение Басманного суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Дверь зала судебных заседаний
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Мужчина был арестован Басманным судом Москвы в конце ноября. В СК в кратчайшие сроки завершили расследование дела и передали его в Тверской суд столицы, который 17 декабря приступит к рассмотрению этого материала по существу.
Ранее в Следственном комитете сообщали, что задержанному москвичу было предъявлено обвинение в применении насилия к сотруднику Росгвардии, не опасного для жизни или здоровья. Установить его личность позволили свидетельские показания и анализ видео с камер наблюдения. Следователи заявляли, что Суровцев 27 июля, находясь на Тверской улице, поднял секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. Вину 30-летний Суровцев не признает.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Сергей СуровцевРосгвардияСледственный комитет РФМосковский городской судОбщество
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