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В прокуратуре рассказали, куда отправили моржей из "китовой тюрьмы"
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РИА Новости

В прокуратуре рассказали, куда отправили моржей из "китовой тюрьмы"

12:09 16.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМорж
Морж
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Морж. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Проданных компании "Акватория" моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье самолетом отправили в другой регион, сообщили РИА Новости во Владивостокской природоохранной прокуратуре.
Представитель Росприроднадзора ранее рассказал РИА Новости, что две компании - "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" - в 2018 году отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория", которая запросила у Росприроднадзора разрешение на экспорт животных из РФ в Китай. Возраст животных на момент отлова не мог превышать 10 месяцев. Росприроднадзор направил запрос в Росрыболовство о законности добычи указанных моржей. Готовится запрос в адрес "Акватории" о месте и условиях содержания животных. Представитель Центра океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске (ООО "Акватория") подтвердил РИА Новости, что компания закупила моржат и ожидает разрешения на вывоз от Росприроднадзора.
"В ходе проверки установлено, что морские млекопитающие - моржи - по договору купли-продажи переданы юридическому лицу, авиасообщением направлены в другой регион. Нарушений при выдаче управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области ветеринарно-сопроводительных документов не установлено", - сказал представитель природоохранной прокуратуры.
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В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.
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РосрыболовствоРосприроднадзорВладимир ПутинНовосибирскВладивостокПриморский крайПроисшествия
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