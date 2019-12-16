В прокуратуре рассказали, куда отправили моржей из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Проданных компании "Акватория" моржей из "китовой тюрьмы" в Проданных компании "Акватория" моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье самолетом отправили в другой регион, сообщили РИА Новости во Владивостокской природоохранной прокуратуре.

Представитель Росприроднадзора ранее рассказал РИА Новости, что две компании - "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" - в 2018 году отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория", которая запросила у Росприроднадзора разрешение на экспорт животных из РФ в Китай. Возраст животных на момент отлова не мог превышать 10 месяцев. Росприроднадзор направил запрос в Росрыболовство о законности добычи указанных моржей. Готовится запрос в адрес "Акватории" о месте и условиях содержания животных. Представитель Центра океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске (ООО "Акватория") подтвердил РИА Новости, что компания закупила моржат и ожидает разрешения на вывоз от Росприроднадзора.

"В ходе проверки установлено, что морские млекопитающие - моржи - по договору купли-продажи переданы юридическому лицу, авиасообщением направлены в другой регион. Нарушений при выдаче управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области ветеринарно-сопроводительных документов не установлено", - сказал представитель природоохранной прокуратуры.

По его словам, "в настоящее время млекопитающие в бухте Средняя не содержатся".