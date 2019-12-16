Россия за сутки зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – пять, Хама – пять, Алеппо – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – восемь, Алеппо – четыре, Хама – три, Латакия – два", - говорится в сообщении.