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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-16T12:09+0300
https://ria.ru/20191216/1562434082.html
Россия за сутки зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156240/13/1562401354_0:145:2784:1711_1036x0_80_0_0_59d63d3c406b2a6f196bc43416ada1d4.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии

12:09 16.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГород Дума в окрестностях Дамаска
Город Дума в окрестностях Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Город Дума в окрестностях Дамаска. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 21 нарушение, Турция - 17, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – пять, Хама – пять, Алеппо – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – восемь, Алеппо – четыре, Хама – три, Латакия – два", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции: в населенном пункте Смад (провинции Дераа), где жителям выдали 280 продовольственных наборов общим весом 1,638 тонны, и в населенном пункте Джубб-Шаир (провинция Ракка), там жители получили 500 продовольственных наборов общим весом 2,450 тонны.
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