Россия за сутки зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – пять, Хама – пять, Алеппо – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – восемь, Алеппо – четыре, Хама – три, Латакия – два", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции: в населенном пункте Смад (провинции Дераа), где жителям выдали 280 продовольственных наборов общим весом 1,638 тонны, и в населенном пункте Джубб-Шаир (провинция Ракка), там жители получили 500 продовольственных наборов общим весом 2,450 тонны.