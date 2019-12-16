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В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
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РИА Новости

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

12:09 16.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВ здании Государственной Думы РФ в Москве
В здании Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Позиция России в рейтинге самых могущественных стран является очевидной, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в комментарии RT.
"Россия сегодня вернулась к защите национальных интересов на международной арене, сохраняет определённый экономический потенциал для влияния на мировые процессы", - подчеркнул депутат.
По мнению Новикова, для России важно сохранить свою позицию в тройке могущественных государств мира. Для этого необходимо укреплять социально-экономические возможности страны, отметил парламентарий.
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News. При его составлении учитывались данные о ВВП и численности населения, ВВП на душу населения. Также журналисты отмечают, что наиболее могущественные страны мира "постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей".
Пентагон в Вашингтоне
5 декабря, 18:09
Пентагон заявил о "возросшей" угрозе со стороны России
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Дмитрий НовиковГосдума РФКитайРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ничто так не радует как сладкая ложь врага. О каком могуществе вы? О стране где каждый год на 500тысяч меньше коренного населения? Где люди счастливы зарплате в 300 евро? Где треть населения отапливает дома дровами и углём? Всё величие России лишь на созданном Сталиным ядерном оружии.
16 декабря, 12:40
КМКостя Магомедов
174202157
Прикольно однако! Тогда от чего-же из такой могущественной страны а значит и благополучной бегут ее граждане и не наоборот?От чего в ней вымирает народ?
16 декабря, 13:03
семен чехов
103204046
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