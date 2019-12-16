В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Позиция России в рейтинге самых могущественных стран является очевидной, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в комментарии RT.
"Россия сегодня вернулась к защите национальных интересов на международной арене, сохраняет определённый экономический потенциал для влияния на мировые процессы", - подчеркнул депутат.
По мнению Новикова, для России важно сохранить свою позицию в тройке могущественных государств мира. Для этого необходимо укреплять социально-экономические возможности страны, отметил парламентарий.
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News. При его составлении учитывались данные о ВВП и численности населения, ВВП на душу населения. Также журналисты отмечают, что наиболее могущественные страны мира "постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей".
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