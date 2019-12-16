МИД Украины: дата новой "нормандской встречи" пока не согласована

КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Следующая встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться в апреле в Берлине, дата окончательно не согласована, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"В принципе, это очевидно: после Парижа - Берлин. Так это происходило и раньше… В апреле. Ну, в шутку называлось 9 апреля, чтобы не потерять ни одного дня через четыре месяца. Но это, опять-таки, не Библия. Это может произойти просто в течение апреля", - сказал Пристайко в интервью агентству УНИАН, опубликованном в понедельник.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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