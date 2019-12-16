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Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу
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РИА Новости

Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу

12:01 16.12.2019 (обновлено: 12:32 16.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Толмачево" поступило сообщение о том, что экипажу самолета, прибывающего из Минеральных Вод, требуется помощь сотрудников полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров", - сказала Волк.
По ее словам, в самолете сотрудники полиции обнаружили зафиксированного в кресле пьяного мужчину, который бил ногами в стенку салона. Он выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно. Сообщается, что мужчина пытался войти в кабину пилотов, поэтому во избежание тяжких последствий экипаж был вынужден ограничить его в движениях.
Нарушителя доставили в дежурную часть полиции, где он продолжил вести себя вызывающе, использовал нецензурную лексику в адрес полицейских. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, материалы которого будут переданы в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.
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Как добавили в СК, в настоящее время авиадебоширу предъявлено обвинение.
"Расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ранее... материалы уголовного дела были переданы для дальнейшего расследования в Следственный комитет из органов МВД", - говорится в сообщении.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмИрина ВолкТолмачево (аэропорт)МВД РФНовосибирскПроисшествия
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