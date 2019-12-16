Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники транспортной полициизадержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Толмачево" поступило сообщение о том, что экипажу самолета, прибывающего из Минеральных Вод, требуется помощь сотрудников полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров", - сказала Волк. "В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропортупоступило сообщение о том, что экипажу самолета, прибывающего из Минеральных Вод, требуется помощь сотрудников полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров", - сказала Волк.

По ее словам, в самолете сотрудники полиции обнаружили зафиксированного в кресле пьяного мужчину, который бил ногами в стенку салона. Он выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно. Сообщается, что мужчина пытался войти в кабину пилотов, поэтому во избежание тяжких последствий экипаж был вынужден ограничить его в движениях.

Нарушителя доставили в дежурную часть полиции, где он продолжил вести себя вызывающе, использовал нецензурную лексику в адрес полицейских. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, материалы которого будут переданы в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

Как добавили в СК, в настоящее время авиадебоширу предъявлено обвинение.