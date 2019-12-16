ФССП в канун Нового года проведет акцию "Узнай о своих долгах"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России 20 декабря 2019 года в преддверии новогодних праздников проведет всероссийскую информационную акцию "Узнай о своих долгах", сообщил замначальника управления организации исполнительного производства ведомства Дмитрий Желудков

По его словам, акцию проведут территориальные органы ФССП по всей России.

"Акция предполагает проведение мероприятий в местах массового скопления людей с привлечением средств массовой информации для правового просвещения граждан и повышения их сознательности в вопросах своевременной и добровольной оплаты задолженности", - сказал Желудков в интервью РИА Новости.

Цель акции – привлечь внимание граждан к необходимости проверить наличие долгов и вовремя их погасить, в том числе используя электронные ресурсы ФССП.

Собеседник агентства рассказал, что проверить информацию о наличии задолженности можно через сервис "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России. Оплатить долг при его наличии можно с помощью того же сервиса в режиме онлайн через различные электронные платежные системы, в том числе со счета мобильного телефона, через салоны сотовой связи.

Также для оплаты должники могут воспользоваться приложением "ФССП" для мобильных устройств, а пользователи карт Сбербанка - личным кабинетом в интернет-банке "Сбербанк онлайн", выбрав услугу "ФССП России". Кроме того оплату можно произвести через терминалы и банкоматы моментальной оплаты, распечатать квитанцию для оплаты с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на сайте ФССП и оплатить непосредственно в банке.