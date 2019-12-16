Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T11:58+0300
https://ria.ru/20191216/1562433257.html
ФССП в канун Нового года проведет акцию "Узнай о своих долгах"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155015/33/1550153334_0:0:3164:1781_1036x0_80_0_0_6f226fbb0b421b64ff899c4090908523.jpg
РИА Новости

ФССП в канун Нового года проведет акцию "Узнай о своих долгах"

11:58 16.12.2019
652
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России 20 декабря 2019 года в преддверии новогодних праздников проведет всероссийскую информационную акцию "Узнай о своих долгах", сообщил замначальника управления организации исполнительного производства ведомства Дмитрий Желудков.
По его словам, акцию проведут территориальные органы ФССП по всей России.
Пассажиры проходят паспортный контроль в аэропорту
14 декабря, 11:18
ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян
"Акция предполагает проведение мероприятий в местах массового скопления людей с привлечением средств массовой информации для правового просвещения граждан и повышения их сознательности в вопросах своевременной и добровольной оплаты задолженности", - сказал Желудков в интервью РИА Новости.
Цель акции – привлечь внимание граждан к необходимости проверить наличие долгов и вовремя их погасить, в том числе используя электронные ресурсы ФССП.
Собеседник агентства рассказал, что проверить информацию о наличии задолженности можно через сервис "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России. Оплатить долг при его наличии можно с помощью того же сервиса в режиме онлайн через различные электронные платежные системы, в том числе со счета мобильного телефона, через салоны сотовой связи.
Также для оплаты должники могут воспользоваться приложением "ФССП" для мобильных устройств, а пользователи карт Сбербанка - личным кабинетом в интернет-банке "Сбербанк онлайн", выбрав услугу "ФССП России". Кроме того оплату можно произвести через терминалы и банкоматы моментальной оплаты, распечатать квитанцию для оплаты с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на сайте ФССП и оплатить непосредственно в банке.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Работа коллекторского агентства
14 ноября, 11:48
Россияне в 2019 году стали больше жаловаться в ФССП на коллекторов
200007
Обсудить 0
Дмитрий ЖелудковФедеральная служба судебных приставов РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Андрей Исаев
В ГД будут настаивать на дистанционной продаже рецептурных лекарств
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Вид на Москву с Воробьевых гор
В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Снос ветхого жилого дома
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Прокуратура
В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
Лента новостейМолния