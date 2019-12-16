Пробки в столичном регионе Франции превысили 600 километров

ПАРИЖ, 16 дек – РИА Новости. Пробки длиной более 600 километров образовались на дорогах парижского региона Иль-де-Франс из-за забастовки против пенсионной реформы, которая длится двенадцатый день во Франции, сообщает телеканал Пробки длиной более 600 километров образовались на дорогах парижского региона Иль-де-Франс из-за забастовки против пенсионной реформы, которая длится двенадцатый день во Франции, сообщает телеканал BFMTV

Отмечается, что к 8.46 (10.46 мск) заторы на дорогах в парижском регионе достигли 630 километров. Причиной такой ситуации на дорогах стала забастовка и дождь.

Les images des bouchons vus du ciel ce matin pic.twitter.com/wqIloYN8aN — BFM Paris (@BFMParis) December 16, 2019

Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. Одиннадцатого декабря премьер-министр Эдуар Филипп представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.