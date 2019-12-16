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Пробки в столичном регионе Франции превысили 600 километров
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РИА Новости

Пробки в столичном регионе Франции превысили 600 километров

11:57 16.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 дек – РИА Новости. Пробки длиной более 600 километров образовались на дорогах парижского региона Иль-де-Франс из-за забастовки против пенсионной реформы, которая длится двенадцатый день во Франции, сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что к 8.46 (10.46 мск) заторы на дорогах в парижском регионе достигли 630 километров. Причиной такой ситуации на дорогах стала забастовка и дождь.
Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. Одиннадцатого декабря премьер-министр Эдуар Филипп представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что правительство продолжает работу по пенсионной реформе и, находясь в Брюсселе, не стал комментировать проведение массовой забастовки.
Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
5 декабря, 21:36
Всеобщая забастовка в Париже
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Эдуар ФилиппЭммануэль МакронИль-де-ФрансБрюссельПарижВ мире
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