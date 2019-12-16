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Суд продлил арест срочника, расстрелявшего восемь военных в Забайкалье
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РИА Новости

Суд продлил арест срочника, расстрелявшего восемь военных в Забайкалье

11:56 16.12.2019
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© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам БурангуловПоселок Горный
Поселок Горный
© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам Бурангулов
ЧИТА, 16 дек - РИА Новости. Читинский гарнизонный военный суд продлил до 25 апреля арест срочника Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости секретарь суда.
"Заседание было 13 декабря, срок ареста продлён до 25 апреля 2020 года", - сказали в суде.
Трагедия случилась 25 октября в одной из войсковых частей Забайкалья. По данным Минобороны, при смене караула Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. После этого солдата задержали.
В Минобороны заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва. Шамсутдинову грозит пожизненный срок заключения.
Поселок Горный
30 октября, 08:07
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
902811
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Рамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
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