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Киев направит часть военной помощи США на покупку летального оружия
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РИА Новости

Киев направит часть военной помощи США на покупку летального оружия

11:56 16.12.2019
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко завил, что часть военной помощи США будет направлена на покупку летального оружия.
Ранее Конгресс США выделил Украине на 2020 год 300 миллионов долларов военной поддержки.
"Часть этих средств будет использована на летальное вооружение. У нас есть определенный перечень того, что для нашей армии нужно прямо сейчас. И из этого перечня является то, что Соединенные Штаты готовы дать прямо сейчас. Далее происходит конкурсный процесс отбора заявок ... Вы же знаете, что нам никто денег в коробках из-под обуви не пересылает. Эти деньги используются для производства, приобретения и поставок нужной нам техники и вооружения", - заявил Пристайко в интервью агентству УНИАН, опубликованном в понедельник.
Поставку на Украину первой партии Javelin - 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов - США одобрили в марте 2018 года. Ранее стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на 40 миллионов долларов. Речь идет о "продаже 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки". Кроме ракет украинские власти намерены купить десять пусковых установок к ним.
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