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Россия безвозмездно передаст Киргизии 100 тысяч доз вакцины от кори
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РИА Новости

Россия безвозмездно передаст Киргизии 100 тысяч доз вакцины от кори

11:55 16.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра делает прививку от кори ребенку в детской поликлинике
Медицинская сестра делает прививку от кори ребенку в детской поликлинике
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинская сестра делает прививку от кори ребенку в детской поликлинике. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Около 100 тысяч доз российской вакцины против кори будут переданы в ближайшее время безвозмездно Киргизии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сто тысяч доз коревой вакцины производства ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора будут переданы в ближайшее время безвозмездно Киргизии при поддержке правительства России. В начале 2019 года такая помощь была оказана Белоруссии", - сказала Попова на совещании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
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Она уточнила, что в России ситуация по заболеваемости корью остается под контролем. За 9 месяцев 2019 года заболеваемость составила 27,5 случая на миллион населения, на Украине данный показатель в 50 раз выше, отметила Попова.
"Роспотребнадзор возобновил программу помощи зарубежным странам по борьбе с корью. Специалисты службы проводят обучение для представителей стран-партнеров, помогают в лабораторной диагностике и генетическом анализе вирусов кори и краснухи. При финансовой поддержке правительства Российской Федерации странам передается российская вакцина", - подчеркнула Попова.
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