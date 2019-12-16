Россия безвозмездно передаст Киргизии 100 тысяч доз вакцины от кори

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Около 100 тысяч доз российской вакцины против Около 100 тысяч доз российской вакцины против кори будут переданы в ближайшее время безвозмездно Киргизии , заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сто тысяч доз коревой вакцины производства ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора будут переданы в ближайшее время безвозмездно Киргизии при поддержке правительства России. В начале 2019 года такая помощь была оказана Белоруссии", - сказала Попова на совещании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Она уточнила, что в России ситуация по заболеваемости корью остается под контролем. За 9 месяцев 2019 года заболеваемость составила 27,5 случая на миллион населения, на Украине данный показатель в 50 раз выше, отметила Попова.