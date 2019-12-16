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2019-12-16T11:55+0300
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Эксперт оценил возможные последствия закрытия баз США в Турции
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РИА Новости

Эксперт оценил возможные последствия закрытия баз США в Турции

11:55 16.12.2019
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© AP PhotoВоеннослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция
© AP Photo
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Закрытие Турцией баз Инджирлик и Кюреджик для военных США будет означать замораживание отношений с НАТО, политические, военные и бюджетные издержки будут слишком велики, это нерациональный шаг для Анкары, считает старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО Юлия Кудряшова.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США, а также что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
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Как отметила Кудряшова, по вопросу закрытия баз Турция уже "ведет разговоры, готовит почву после попытки военного переворота летом 2016 года, потому что известно, что заговор офицеров готовился именно на базе Инджирлик".
"Если эта база действительно будет закрыта, это значит замораживание отношений Турции с НАТО. Насколько она к этому готова, потому что, во-первых, она вооружена именно оружием по натовским образцам. Даже то, что они покупают наш комплекс С-400 - он действительно технически несовместим с вооружениями НАТО. То есть это получается перевооружение армии, а насколько это реалистично, учитывая какие это понесет за собой бюджетные затраты, а у Турции сейчас не самая лучшая ситуация в экономике", - сказала РИА Новости эксперт.
Она отметила также, что на базах размещены не только американские военные, но и, например, немецкие. "Это будет означать еще и замораживание отношений с Европой", - добавила Кудряшова.
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"То есть здесь слишком велики издержки политические, военные и это очень затратно для бюджета. Поэтому в любом случае если будет идти к этому вопрос, то это нельзя будет сделать в краткосрочном периоде, резко, для этого нужно долго готовить почву. А если это будет вопрос не эмоций, а действительно тщательно подготовленный, то тогда Турция вряд ли на это пойдет, потому что это нерационально с ее стороны", - сказала она.
По поводу угрозы признания Турцией геноцида индейцев, Кудряшова сказала, что правовая база для этого практически отсутствует, так как это было слишком давно. Помимо этого, как считает эксперт, Турция не сможет ничего добиться признанием геноцида.
"Если в США на высшем уровне признают геноцид армян, то это будет означать для Турции огромные финансовые затраты, выплаты компенсаций потомкам - очень большой удельный вес потомков тех армян, которые претерпели депортацию в Турции, проживают сейчас в США и готовят эти иски. Что касается Турции, она же для себя ничего не добьется в финансовом отношении призывом признать геноцид индейцев. Это громкие лозунги, не более того. В сухом остатке никаких результатов она не получит", - подчеркнула она.
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Ранее сенат конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что США должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян. МИД Турции осудил эту резолюцию.
Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. Военные ВС США обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая дислоцирована в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и является частью системы ПРО НАТО в Европе.
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ИнджирликВооруженные силы СШАС-400 «Триумф»НАТОТурцияСШАВ мире
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