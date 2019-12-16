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Пострадавшие в ДТП в Нижегородской области получат страховку
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РИА Новости

Пострадавшие в ДТП в Нижегородской области получат страховку

11:52 16.12.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пассажиры перевернувшегося в Нижегородской области автобуса могут рассчитывать на страховые выплаты в компании ВСК, сообщается на сайте Национального союза страховщиков ответственности (НССО).
ДТП произошло в воскресенье около 16.00 мск в Балахнинском районе. По информации регионального МВД, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Согласно данным УМВД, в автобусе находилось около 40 человек, управление МЧС сообщало о 49 пассажирах. Как уточняли в спасательном ведомстве, автобус ехал из Иваново в Дзержинск.
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Нижним Новгородом
По данным регионального минздрава, в результате ДТП пострадало 25 человек, детей среди них нет. В Балахнинскую ЦРБ обратилось 13 человек. Еще 12 пострадавшим в ДТП врачи оказали помощь на месте происшествия. Никто не погиб.
"Пострадавшие пассажиры перевернувшегося в Нижегородской области автобуса могут рассчитывать на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)", — отметил президент НССО Игорь Юргенс, слова которого приводятся в сообщении.
По данным НССО, ответственность перевозчика застрахована в ВСК. Сообщается также, что в страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.
На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
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Стали известны подробности ДТП с автобусом в Нижегородской области
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Игорь ЮргенсМЧС РФНижегородская областьПроисшествия
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