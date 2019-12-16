Пострадавшие в ДТП в Нижегородской области получат страховку

На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пассажиры перевернувшегося в Пассажиры перевернувшегося в Нижегородской области автобуса могут рассчитывать на страховые выплаты в компании ВСК, сообщается на сайте Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

ДТП произошло в воскресенье около 16.00 мск в Балахнинском районе. По информации регионального МВД, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Согласно данным УМВД, в автобусе находилось около 40 человек, управление МЧС сообщало о 49 пассажирах. Как уточняли в спасательном ведомстве, автобус ехал из Иваново в Дзержинск.

По данным регионального минздрава, в результате ДТП пострадало 25 человек, детей среди них нет. В Балахнинскую ЦРБ обратилось 13 человек. Еще 12 пострадавшим в ДТП врачи оказали помощь на месте происшествия. Никто не погиб.

"Пострадавшие пассажиры перевернувшегося в Нижегородской области автобуса могут рассчитывать на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)", — отметил президент НССО Игорь Юргенс, слова которого приводятся в сообщении.