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Туризм
2019-12-16T12:07+0300
https://ria.ru/20191216/1562432888.html
СМИ: в Египте планируется в десять раз увеличить вложения в турсектор
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РИА Новости

СМИ: в Египте планируется в десять раз увеличить вложения в турсектор

12:07 16.12.2019
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© Depositphotos / OlegDoroshenkoХургада, Египет
Хургада, Египет
© Depositphotos / OlegDoroshenko
КАИР, 16 дек — РИА Новости. Центральный банк Египта сообщил, что предусмотрел 50 миллиардов египетских фунтов (более трех миллиардов долларов) на поддержку туристической отрасли страны до конца 2020 года, сообщает египетская газета "Аль-Масри аль-Йоум".
Это в десять раз больше, чем прежняя выделявшаяся на эти цели сумма, которая составляла пять миллиардов египетских фунтов.
Сообщается, что деньги пойдут на модернизацию и развитие отелей, а также на поддержку пострадавших от многолетнего кризиса представителей турбизнеса.
Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до смены власти в 2011 году и катастрофы российского самолета над Синаем в конце октября 2015 года отрасль давала 11,3 процентов ВВП и обеспечивала более 14 процентов валютных доходов в казну.
На первом месте по числу приезжающих в Египет путешественников была Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.
В последние несколько лет египетский туризм частично восстановил докризисные показатели. По данным Минтуризма страны, в 2018 году Египет посетили более 11 миллионов иностранцев, а доходы отрасли по итогам текущего финансового года вполне могут превысить докризисные.
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