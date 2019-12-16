СМИ: в Египте планируется в десять раз увеличить вложения в турсектор

КАИР, 16 дек — РИА Новости. Центральный банк Египта сообщил, что предусмотрел 50 миллиардов египетских фунтов (более трех миллиардов долларов) на поддержку туристической отрасли страны до конца 2020 года, сообщает египетская газета "Аль-Масри аль-Йоум".

Это в десять раз больше, чем прежняя выделявшаяся на эти цели сумма, которая составляла пять миллиардов египетских фунтов.

Сообщается, что деньги пойдут на модернизацию и развитие отелей, а также на поддержку пострадавших от многолетнего кризиса представителей турбизнеса.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до смены власти в 2011 году и катастрофы российского самолета над Синаем в конце октября 2015 года отрасль давала 11,3 процентов ВВП и обеспечивала более 14 процентов валютных доходов в казну.

На первом месте по числу приезжающих в Египет путешественников была Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.