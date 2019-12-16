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2019-12-16T11:49+0300
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Число машин из регионов в Москве увеличится в предновогодние дни
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РИА Новости

Число машин из регионов в Москве увеличится в предновогодние дни

11:49 16.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Кремлевская набережная в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Количество автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов, на московских дорогах в предновогодние дни продолжит увеличиваться, пик загруженности придется на 23-29 декабря, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Количество автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов, на дорогах Москвы в предновогодние дни продолжает увеличиваться. Сегодня утром был зафиксирован рост количества машин, приезжающих из-за МКАД на 100 тысяч авто. Основной пик загруженности придется на 23-29 декабря", - говорится в сообщении.
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В ЦОДД отметили, что с вечера 30 декабря количество машин пойдет на спад, а 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, но возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.
"Количество поездок внутри города выросло на 15%. Это связано с ростом покупательской и досуговой активности. Горожане совершают большое количество поездок в магазины, торговые центры, а также посещают различные праздничные мероприятия, которые проходят на площадках по всему городу", - уточнили в ЦОДД.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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