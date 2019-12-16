Число машин из регионов в Москве увеличится в предновогодние дни

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Количество автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов, на московских дорогах в предновогодние дни продолжит увеличиваться, пик загруженности придется на 23-29 декабря, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Количество автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов, на дорогах Москвы в предновогодние дни продолжает увеличиваться. Сегодня утром был зафиксирован рост количества машин, приезжающих из-за МКАД на 100 тысяч авто. Основной пик загруженности придется на 23-29 декабря", - говорится в сообщении.
В ЦОДД отметили, что с вечера 30 декабря количество машин пойдет на спад, а 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, но возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.
"Количество поездок внутри города выросло на 15%. Это связано с ростом покупательской и досуговой активности. Горожане совершают большое количество поездок в магазины, торговые центры, а также посещают различные праздничные мероприятия, которые проходят на площадках по всему городу", - уточнили в ЦОДД.