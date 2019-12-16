Число машин из регионов в Москве увеличится в предновогодние дни

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Количество автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов, на московских дорогах в предновогодние дни продолжит увеличиваться, пик загруженности придется на 23-29 декабря, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Количество автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов, на дорогах Москвы в предновогодние дни продолжает увеличиваться. Сегодня утром был зафиксирован рост количества машин, приезжающих из-за МКАД на 100 тысяч авто. Основной пик загруженности придется на 23-29 декабря", - говорится в сообщении.

В ЦОДД отметили, что с вечера 30 декабря количество машин пойдет на спад, а 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, но возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.