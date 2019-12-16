На вооружение ЛНР поступила разработанная в Донецке станция РЭБ

Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке. Архивное фото

Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке

ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Разработанная в Разработанная в Донецке станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон М1" поступила на вооружение Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики , сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ранее Народная милиция ДНР заявила о проведении испытаний местной разработки - автоматизированной станции помех "Тритон", предназначенной для обнаружения и радиоэлектронного подавления мобильных станций спутниковой связи и базовых станций систем сотовой связи.

"Подразделения радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР активно применяют комплекс РЭБ типа "Тритон М1", который успешно выполняет задачи и способен вести радиоразведку в диапазоне частот от 100 МГц и выше, радиоэлектронное подавление радиоэлектронных средств в диапазоне от 800 МГц и выше", - сказал собеседник агентства.

По данным Народной милиции ЛНР, в разработке комплекса РЭБ в ДНР принимали участие и специалисты из ЛНР.