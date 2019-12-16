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На вооружение ЛНР поступила разработанная в Донецке станция РЭБ
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РИА Новости

На вооружение ЛНР поступила разработанная в Донецке станция РЭБ

11:44 16.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке
Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Разработанная в Донецке станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон М1" поступила на вооружение Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ДНР заявила о проведении испытаний местной разработки - автоматизированной станции помех "Тритон", предназначенной для обнаружения и радиоэлектронного подавления мобильных станций спутниковой связи и базовых станций систем сотовой связи.
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"Подразделения радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР активно применяют комплекс РЭБ типа "Тритон М1", который успешно выполняет задачи и способен вести радиоразведку в диапазоне частот от 100 МГц и выше, радиоэлектронное подавление радиоэлектронных средств в диапазоне от 800 МГц и выше", - сказал собеседник агентства.
По данным Народной милиции ЛНР, в разработке комплекса РЭБ в ДНР принимали участие и специалисты из ЛНР.
"Оценив значимость работы в данном направлении, командование Народной милиции приняло решение о дальнейшем совершенствовании систем РЭБ собственного производства и создании перспективных образцов", - добавили в пресс-службе народной милиции ЛНР.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
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