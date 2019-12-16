Россия готова предложить ШОС вакцину против чумы, заявила Попова

Ранее сообщалось, что четвертый случай чумы среди местного населения зафиксирован на территории Китая, местные органы здравоохранения проводят комплекс мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции.

В Кировской области будут производить вакцину для защиты от менингококка

В Кировской области будут производить вакцину для защиты от менингококка

"Роспотребнадзор готов предложить странам ШОС свою вакцину против чумы. Вакцина производится Ставропольским научно-исследовательским противочумным институтом Роспотребнадзора, является безопасной и вызывает иммунитет сроком на 1 год. В период эпидемий прошлого века вакцинация снижала заболеваемость в 7-10 раз",- сказала Попова на совещании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.