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https://ria.ru/20191216/1562432277.html
Россия готова предложить ШОС вакцину против чумы, заявила Попова
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РИА Новости

Россия готова предложить ШОС вакцину против чумы, заявила Попова

11:37 16.12.2019 (обновлено: 11:52 16.12.2019)
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru/Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Роспотребнадзора Анна Попова выступает с докладом на совещании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 16 декабря 2019
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступает с докладом на совещании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 16 декабря 2019
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru/Рамиль Ситдиков
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступает с докладом на совещании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 16 декабря 2019
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор готов поставить в страны ШОС свою вакцину против чумы, она безопасна и вызывает иммунитет сроком на 1 год, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее сообщалось, что четвертый случай чумы среди местного населения зафиксирован на территории Китая, местные органы здравоохранения проводят комплекс мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции.
Медсестра в прививочном кабинете
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"Роспотребнадзор готов предложить странам ШОС свою вакцину против чумы. Вакцина производится Ставропольским научно-исследовательским противочумным институтом Роспотребнадзора, является безопасной и вызывает иммунитет сроком на 1 год. В период эпидемий прошлого века вакцинация снижала заболеваемость в 7-10 раз",- сказала Попова на совещании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
Она добавила, что Роспотребнадзор предложил странам ШОС разработку соглашения по борьбе с угрозой распространения чумы.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске. 12 ноября 2019
12 ноября, 10:49
Россия выпускает вакцины, не имеющие аналогов в мире, заявил Медведев
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Анна ПоповаРоспотребнадзорШОСРоссияОбщество
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