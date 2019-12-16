Россия готова предложить ШОС вакцину против чумы, заявила Попова

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор готов поставить в страны ШОС свою вакцину против чумы, она безопасна и вызывает иммунитет сроком на 1 год, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее сообщалось, что четвертый случай чумы среди местного населения зафиксирован на территории Китая, местные органы здравоохранения проводят комплекс мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции.
"Роспотребнадзор готов предложить странам ШОС свою вакцину против чумы. Вакцина производится Ставропольским научно-исследовательским противочумным институтом Роспотребнадзора, является безопасной и вызывает иммунитет сроком на 1 год. В период эпидемий прошлого века вакцинация снижала заболеваемость в 7-10 раз",- сказала Попова на совещании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
Она добавила, что Роспотребнадзор предложил странам ШОС разработку соглашения по борьбе с угрозой распространения чумы.