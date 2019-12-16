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Президент Ливана отменил консультации по назначению премьер-министра
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РИА Новости

Президент Ливана отменил консультации по назначению премьер-министра

11:37 16.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Ливана Мишель Аун во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Ливана Мишель Аун во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЕЙРУТ, 16 дек - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун снова отменил парламентские консультации по назначению премьер-министра страны, назначенные на понедельник. Переговоры отложены до 19 декабря, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы президента.
"Сегодня утром исполняющий обязанности премьер-министра Саад Харири созвонился с президентом Мишелем Ауном и попросил отложить парламентские консультации для дополнительных переговоров по вопросам формирования правительства. Президент положительно отреагировал на просьбу Харири и принял решение о переносе консультаций до четверга 19 декабря", - говорится в заявлении.
Первые консультации президента с парламентариями должны были состоятся 7 декабря, однако накануне вечером согласованный в политических кругах кандидат отказался от предлагаемой должности в пользу Харири.
В Ливане 17 октября начались антиправительственные демонстрации. Несмотря на отставку правительства Саада Харири 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация продолжают находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.
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