Президент Ливана отменил консультации по назначению премьер-министра

БЕЙРУТ, 16 дек - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун снова отменил парламентские консультации по назначению премьер-министра страны, назначенные на понедельник. Переговоры отложены до 19 декабря, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы президента.
"Сегодня утром исполняющий обязанности премьер-министра Саад Харири созвонился с президентом Мишелем Ауном и попросил отложить парламентские консультации для дополнительных переговоров по вопросам формирования правительства. Президент положительно отреагировал на просьбу Харири и принял решение о переносе консультаций до четверга 19 декабря", - говорится в заявлении.
Первые консультации президента с парламентариями должны были состоятся 7 декабря, однако накануне вечером согласованный в политических кругах кандидат отказался от предлагаемой должности в пользу Харири.
В Ливане 17 октября начались антиправительственные демонстрации. Несмотря на отставку правительства Саада Харири 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация продолжают находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.