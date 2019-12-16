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На Урале часть отделений Сбербанка работает с задержкой
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РИА Новости

На Урале часть отделений Сбербанка работает с задержкой

11:33 16.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Некоторые отделения Уральского банка Сбербанка работают с небольшой задержкой, банк в ближайшее время это исправит, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
"Действительно, есть небольшое замедление в работе некоторых офисов банка. В ближайшее время мы это исправим. Приносим извинения клиентам, столкнувшимся с данной ситуацией", - сказано в сообщении.
В банке рекомендуют клиентам провести необходимые операции в других каналах, например, "Сбербанк Онлайн" или банкоматах.
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