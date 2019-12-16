На Урале часть отделений Сбербанка работает с задержкой

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Некоторые отделения Уральского банка Сбербанка работают с небольшой задержкой, банк в ближайшее время это исправит, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
"Действительно, есть небольшое замедление в работе некоторых офисов банка. В ближайшее время мы это исправим. Приносим извинения клиентам, столкнувшимся с данной ситуацией", - сказано в сообщении.
В банке рекомендуют клиентам провести необходимые операции в других каналах, например, "Сбербанк Онлайн" или банкоматах.
6 декабря, 11:56Сбербанк сообщил о росте числа жалоб на телефонное мошенничество