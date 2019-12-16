Виктор Томенко: у нас один интерес - позаботиться о безопасности людей

Алтайский край завершает год ростом по всем основным показателям социально-экономического развития. Каким будет бюджет региона в 2020 году, какие инвестиционные проекты реализованы и будет ли построен международный отель Radisson в Барнауле в интервью РИА Новости рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко

- Виктор Петрович, с какими итогами в социально-экономической сфере Алтайский край завершает уходящий год?

- Поскольку итоги года еще формируются, пока мы располагаем данными статистики, учета, наблюдения за 10 месяцев уходящего года, но с точной уверенностью могу сказать, что регион показывает умеренное поступательное развитие практически по всем показателям деятельности и в сфере экономике и социальном развитии. Выросли объемы переработки мяса, молока, зернопереработки, растет заработная плата, наибольшие темпы роста сложились в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, металлургическом производстве, строительстве, торговле.

- Какие инвестиционные проекты были реализованы в Алтайском крае в 2019 году?

- Инвестиционная деятельность набирает обороты, одни объекты заканчиваются и уже вводятся в эксплуатацию, другие продолжаются. Если мы проанализируем три прошедших года, то можно увидеть следующую динамику: в 2017 год показатель инвестиционных объектов в регионе в денежном эквиваленте был около 87 миллиардов рублей, в 2018 году - 110 миллиардов рублей, сейчас ожидаемые показатели - 120 миллиардов рублей. Назову наиболее яркие проекты, реализованные в текущем году:- деревообрабатывающий комбинат в Павловском районе, компания "Алтайлес" инвестировала в объект более 6 миллиардов рублей. Современный производственный комплекс "Эвалар" по выпуску лекарственных средств в Бийске – сумма проекта 5 миллиардов рублей. Компания "Черкизово" приобрела активы предприятий "Алтайский бройлер", в приобретение оборудования уже вложено порядка 250 миллионов рублей.

- С какими итогами завершает год базовая отрасль Алтайского края – сельское хозяйство?

- Несмотря на засуху в 15 районах края валовой сбор зерна приблизился к 4,9 миллиона тонн. В этом году благоприятная ситуация на рынке зерна и продукции животноводства позволила сельхозтоваропроизводителям выйти на более высокие экономические показатели, чем год назад. За три квартала этого года выручка в крупных и средних сельхозорганизациях составила 51 миллиард рублей, что почти на 31% больше уровня прошлого года.

- Вы довольны работой дорожной отрасли в текущем году?

- Это надо спросить у населения, у вас, а у меня всегда останутся вопросы к реализации той или иной задачи. Если серьезно, Алтайский регион – самый большой по маршрутной протяженности автомобильных дорог в России. Региональный дорожный фонд в этом году составил более 12 миллиардов рублей - на эти средства обновили почти 70 километров автодорог федерального значения, более 750 километров региональных и межмуниципальных трасс. Наиболее масштабные ремонты сделаны на улицах Барнаула, Бийска и Новоалтайска, но работы проводились в каждом муниципальном образовании Алтайского края, всего обновлено более 900 километров автодорог.

- Виктор Петрович, утвержден краевой бюджет на 2020 год. Все ли удалось учесть, как он поможет развитию региона в следующем году?

- Подготовка проекта бюджета Алтайского края на 2020 год проходила максимально открыто, благодаря совместной работе был сформирован проект бюджета, который позволит обеспечить все социальные обязательства перед жителями края. В следующем году сохраняются все виды социальных выплат. Предусмотрена индексация на 4% социальных выплат, связанных с ростом тарифов на ЖКХ.

Доходы краевого бюджета на 2020 год составят 112 миллиардов рублей (рост к 2019 году 112%.). Расходы краевого бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 118 миллиардов рублей (рост к 2019 году - 112%). Дефицит краевого бюджета прогнозируется с предельным уровнем в объеме – 5,6 миллиарда рублей.

- Параллельно с подготовкой краевого бюджета на 2020 год разрабатывалась стратегия социально-экономического развития региона до 2035 года. Как будут воплощаться мероприятия стратегии?

- Проект стратегии социально-экономического развития Алтайского края доработан до 2035 года. Важно отметить, что стратегия обсуждалась в формате стратегических сессий, это обсуждение нашло активный отклик со стороны бизнес-сообщества и общественности. Были выработаны конкретные предложения для последующего включения в план мероприятий по реализации стратегии. Среди них - создание в регионе нескольких промышленных технопарков, разработка дополнительных инструментов финансовой поддержки предприятий, производство органической продукции на рынке здорового питания, подготовка кадров, соответствующих современным требованиям ведения бизнеса.

- Более предметный вопрос, какая в настоящий момент ситуация с отоплением в Яровом и что делается, чтобы избежать новых ЧС?

- Для избежания ЧС существует только один способ так организовать дело, чтобы не было предпосылок к таким ситуациям, а это значит, что инфраструктура должна быть создана, находиться в работоспособном состоянии, эффективно и качественно эксплуатироваться и правила регулирования этой деятельности должны этому способствовать.

К началу отопительного сезона 2019-2020 паспорта готовности получило рекордное число муниципалитетов региона -91%. Однако документов до сих пор нет в 12 муниципальных образованиях - это Яровое, Славгород, Алейск, объекты Бийского, Михайловского, Тальменского, Немецкого национального, Смоленского и Хабарского районов. На особом контроле остаётся ситуация на ТЭЦ города Яровое. Это единственное предприятие большой энергетики края, которое не получило паспорт готовности.

Мы знали всю сложность, которая происходит по Яровому, и эта часть пути, который муниципалитет не может пройти самостоятельно. Организация работы по обеспечению яровчан теплом действующей частной теплоснабжающей организацией ООО "ЯТЭК" признана неудовлетворительной, планы по поставкам угля и бесперебойной работе оборудования сорваны. Мы были вынуждены отстранить её от работы и передать теплоснабжение города муниципальному предприятию - МУП "ЯТЭК". Станция находится в частной собственности, но допустить ЧП мы не можем. Никакой жажды сделать все государственное и заглушить весь предпринимательский интерес у меня нет, но правительство Алтайского края вмешалось в эту ситуацию, на основании прав, которое дает нам государство. Режим ЧС, решение не популярное, собственники будут защищаться в правовой плоскости. Я к этому готов, но у нас один интерес - позаботиться о безопасности жизни людей города Яровое и Алтайского края.

- Большой резонанс в Барнауле вызвала история с отелем Radisson - обсуждалось строительство его в центре Барнаула на площадке сквера на площади Сахарова. Можно ли ожидать, что этот проект выйдет на фактические рельсы?