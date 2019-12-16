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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-16T17:09+0300
https://ria.ru/20191216/1562431824.html
Виктор Томенко: у нас один интерес - позаботиться о безопасности людей
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РИА Новости

Виктор Томенко: у нас один интерес - позаботиться о безопасности людей

11:31 16.12.2019 (обновлено: 17:09 16.12.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Алтайский край завершает год ростом по всем основным показателям социально-экономического развития. Каким будет бюджет региона в 2020 году, какие инвестиционные проекты реализованы и будет ли построен международный отель Radisson в Барнауле в интервью РИА Новости рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
- Виктор Петрович, с какими итогами в социально-экономической сфере Алтайский край завершает уходящий год?
- Поскольку итоги года еще формируются, пока мы располагаем данными статистики, учета, наблюдения за 10 месяцев уходящего года, но с точной уверенностью могу сказать, что регион показывает умеренное поступательное развитие практически по всем показателям деятельности и в сфере экономике и социальном развитии. Выросли объемы переработки мяса, молока, зернопереработки, растет заработная плата, наибольшие темпы роста сложились в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, металлургическом производстве, строительстве, торговле.
- Какие инвестиционные проекты были реализованы в Алтайском крае в 2019 году?
- Инвестиционная деятельность набирает обороты, одни объекты заканчиваются и уже вводятся в эксплуатацию, другие продолжаются. Если мы проанализируем три прошедших года, то можно увидеть следующую динамику: в 2017 год показатель инвестиционных объектов в регионе в денежном эквиваленте был около 87 миллиардов рублей, в 2018 году - 110 миллиардов рублей, сейчас ожидаемые показатели - 120 миллиардов рублей. Назову наиболее яркие проекты, реализованные в текущем году:- деревообрабатывающий комбинат в Павловском районе, компания "Алтайлес" инвестировала в объект более 6 миллиардов рублей. Современный производственный комплекс "Эвалар" по выпуску лекарственных средств в Бийске – сумма проекта 5 миллиардов рублей. Компания "Черкизово" приобрела активы предприятий "Алтайский бройлер", в приобретение оборудования уже вложено порядка 250 миллионов рублей.
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- С какими итогами завершает год базовая отрасль Алтайского края – сельское хозяйство?
- Несмотря на засуху в 15 районах края валовой сбор зерна приблизился к 4,9 миллиона тонн. В этом году благоприятная ситуация на рынке зерна и продукции животноводства позволила сельхозтоваропроизводителям выйти на более высокие экономические показатели, чем год назад. За три квартала этого года выручка в крупных и средних сельхозорганизациях составила 51 миллиард рублей, что почти на 31% больше уровня прошлого года.
- Вы довольны работой дорожной отрасли в текущем году?
- Это надо спросить у населения, у вас, а у меня всегда останутся вопросы к реализации той или иной задачи. Если серьезно, Алтайский регион – самый большой по маршрутной протяженности автомобильных дорог в России. Региональный дорожный фонд в этом году составил более 12 миллиардов рублей - на эти средства обновили почти 70 километров автодорог федерального значения, более 750 километров региональных и межмуниципальных трасс. Наиболее масштабные ремонты сделаны на улицах Барнаула, Бийска и Новоалтайска, но работы проводились в каждом муниципальном образовании Алтайского края, всего обновлено более 900 километров автодорог.
- Виктор Петрович, утвержден краевой бюджет на 2020 год. Все ли удалось учесть, как он поможет развитию региона в следующем году?
- Подготовка проекта бюджета Алтайского края на 2020 год проходила максимально открыто, благодаря совместной работе был сформирован проект бюджета, который позволит обеспечить все социальные обязательства перед жителями края. В следующем году сохраняются все виды социальных выплат. Предусмотрена индексация на 4% социальных выплат, связанных с ростом тарифов на ЖКХ.
Доходы краевого бюджета на 2020 год составят 112 миллиардов рублей (рост к 2019 году 112%.). Расходы краевого бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 118 миллиардов рублей (рост к 2019 году - 112%). Дефицит краевого бюджета прогнозируется с предельным уровнем в объеме – 5,6 миллиарда рублей.
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- Параллельно с подготовкой краевого бюджета на 2020 год разрабатывалась стратегия социально-экономического развития региона до 2035 года. Как будут воплощаться мероприятия стратегии?
- Проект стратегии социально-экономического развития Алтайского края доработан до 2035 года. Важно отметить, что стратегия обсуждалась в формате стратегических сессий, это обсуждение нашло активный отклик со стороны бизнес-сообщества и общественности. Были выработаны конкретные предложения для последующего включения в план мероприятий по реализации стратегии. Среди них - создание в регионе нескольких промышленных технопарков, разработка дополнительных инструментов финансовой поддержки предприятий, производство органической продукции на рынке здорового питания, подготовка кадров, соответствующих современным требованиям ведения бизнеса.
- Более предметный вопрос, какая в настоящий момент ситуация с отоплением в Яровом и что делается, чтобы избежать новых ЧС?
- Для избежания ЧС существует только один способ так организовать дело, чтобы не было предпосылок к таким ситуациям, а это значит, что инфраструктура должна быть создана, находиться в работоспособном состоянии, эффективно и качественно эксплуатироваться и правила регулирования этой деятельности должны этому способствовать.
К началу отопительного сезона 2019-2020 паспорта готовности получило рекордное число муниципалитетов региона -91%. Однако документов до сих пор нет в 12 муниципальных образованиях - это Яровое, Славгород, Алейск, объекты Бийского, Михайловского, Тальменского, Немецкого национального, Смоленского и Хабарского районов. На особом контроле остаётся ситуация на ТЭЦ города Яровое. Это единственное предприятие большой энергетики края, которое не получило паспорт готовности.
Мы знали всю сложность, которая происходит по Яровому, и эта часть пути, который муниципалитет не может пройти самостоятельно. Организация работы по обеспечению яровчан теплом действующей частной теплоснабжающей организацией ООО "ЯТЭК" признана неудовлетворительной, планы по поставкам угля и бесперебойной работе оборудования сорваны. Мы были вынуждены отстранить её от работы и передать теплоснабжение города муниципальному предприятию - МУП "ЯТЭК". Станция находится в частной собственности, но допустить ЧП мы не можем. Никакой жажды сделать все государственное и заглушить весь предпринимательский интерес у меня нет, но правительство Алтайского края вмешалось в эту ситуацию, на основании прав, которое дает нам государство. Режим ЧС, решение не популярное, собственники будут защищаться в правовой плоскости. Я к этому готов, но у нас один интерес - позаботиться о безопасности жизни людей города Яровое и Алтайского края.
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- Большой резонанс в Барнауле вызвала история с отелем Radisson - обсуждалось строительство его в центре Барнаула на площадке сквера на площади Сахарова. Можно ли ожидать, что этот проект выйдет на фактические рельсы?
- Участок инвестором был выбран спорный. Мы договорились провести совместную работу по изучению возможности создания объекта на этом участке - на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной. Вопрос изучался всесторонне: с точки зрения градостроительного законодательства, комфортности жизни в этом районе, обеспечения трафика движения транспорта, учета интересов организаций, расположенных в непосредственной близости. И, пожалуй, основное - выяснить мнение жителей Барнаула, люди оказались не готовы что то менять в центральной части Барнаула. Отель уровня четыре-пять звезд в Барнауле инвестор планирует построить за два года, он будет рассчитан на 150 номеров. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 1,5 миллиарда рублей.
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Алтайский крайВиктор ТоменкоИнтервью - Авторы
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