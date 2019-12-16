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2019-12-16T17:20+0300
https://ria.ru/20191216/1562431793.html
В Москве представили новый плацкарт-трансформер со шкафами
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РИА Новости

В Москве представили новый плацкарт-трансформер со шкафами

11:30 16.12.2019 (обновлено: 17:20 16.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМакет нового плацкартного вагона РЖД на Казанском вокзале
Макет нового плацкартного вагона РЖД на Казанском вокзале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Макет нового концепта плацкарта-трансформера в натуральную величину со шкафами, раздвижными перегородками и индивидуальными столиками выставлен на Казанском вокзале столицы: широкая общественность его увидит впервые, ранее он был представлен на транспортной выставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Макет представляет собой часть плацкартного вагона, который можно не только посмотреть, но и опробовать: посидеть, открыть шкафы, откинуть столики и т.д. Расположен он в зале ожидания Казанского вокзала. Например, если зайти через второй подъезд, надо пройти по прямой весь зал "насквозь", и в самом конце можно увидеть этот плацкарт. Разработчик концепции - "Трансмашхолдинг" (ТМХ) - ранее сообщал, что макет будет открыт для посещения с 10.00 до 17.00 ежедневно до середины января 2020 года.
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
29 ноября, 05:48
Опрос показал, что понравилось людям в новом концепте плацкарта
ТМХ вместе с ФПК впервые презентовали макет нового концепта плацкарта в натуральную величину со шкафами, раздвижными перегородками и индивидуальными столиками, розетками и USB на выставке в Москве в ноябре. Генеральный директор ФПК Петр Иванов сообщал тогда, что макет будет показан пассажирам в Москве и регионах России, и каждый сможет оставить свое мнение об увиденном вагоне и предложения.
Представленный макет - это фактически сочетание привычного плацкарта, но с индивидуальным пространством. Места расположены как в плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе. Есть индивидуальные столики, шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИнтерьер павильона с макетом нового плацкартного вагона, представленного в зале ожидания Казанского вокзала в Москве.
Макет нового плацкартного вагона РЖД
1 из 4
Интерьер павильона с макетом нового плацкартного вагона, представленного в зале ожидания Казанского вокзала в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПассажиры в павильоне с макетом нового плацкартного вагона, представленном в зале ожидания Казанского вокзала в Москве.
Пассажиры в павильоне с макетом нового плацкартного вагона, представленном в зале ожидания Казанского вокзала в Москве
2 из 4
Пассажиры в павильоне с макетом нового плацкартного вагона, представленном в зале ожидания Казанского вокзала в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПассажирка осматривает павильон с макетом нового плацкартного вагона, представленный в зале ожидания Казанского вокзала в Москве.
Макет нового плацкартного вагона РЖД представили на Казанском вокзале
3 из 4
Пассажирка осматривает павильон с макетом нового плацкартного вагона, представленный в зале ожидания Казанского вокзала в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИнтерьер павильона с макетом нового плацкартного вагона, представленного в зале ожидания Казанского вокзала в Москве.
Макет нового плацкартного вагона РЖД
4 из 4
Интерьер павильона с макетом нового плацкартного вагона, представленного в зале ожидания Казанского вокзала в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 4
Интерьер павильона с макетом нового плацкартного вагона, представленного в зале ожидания Казанского вокзала в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4
Пассажиры в павильоне с макетом нового плацкартного вагона, представленном в зале ожидания Казанского вокзала в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 4
Пассажирка осматривает павильон с макетом нового плацкартного вагона, представленный в зале ожидания Казанского вокзала в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4
Интерьер павильона с макетом нового плацкартного вагона, представленного в зале ожидания Казанского вокзала в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В пресс-службе ФПК РИА Новости уточняли, что это не итоговый вариант вагона, который выйдет на сеть, а одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на смену традиционному плацкарту. Количество мест в представленной версии вагона осталось традиционным, здесь могли бы совершать поездки 54 пассажира одновременно.
Производитель готовит еще два концепта. Их макеты также будут показаны пассажирам для сбора отзывов и предложений. Затем будет сделан выбор, какие именно из представленных плацкартных вагонов будут производиться и курсировать на сети РЖД.
Плацкарты со сдвижными перегородками
27 ноября, 17:55
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
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Федеральная пассажирская компанияРЖДРоссияТрансмашхолдингОбщество
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