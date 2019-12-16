Швыдкой: для изучения родных языков у россиян должна быть мотивация

"Если мы будем заниматься искусственным сохранением языка, не понимая, какая мотивация для его изучения должна быть, это окажется очень серьезной проблемой... Люди, которые изучают родной язык, должны понимать, что с этим родным языком они смогут реализоваться в определенных сферах жизни. Это очень важно понимать", - заявил Швыдкой на круглом столе "Законодательное обеспечение сохранения, развития и изучения языков народов Российской Федерации: состояние и перспективы".