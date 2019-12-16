Швыдкой: для изучения родных языков у россиян должна быть мотивация

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Для популяризации изучения родных языков народов России должна быть мотивация, чтобы изучающие его граждане понимали, для чего они это делают, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Если мы будем заниматься искусственным сохранением языка, не понимая, какая мотивация для его изучения должна быть, это окажется очень серьезной проблемой... Люди, которые изучают родной язык, должны понимать, что с этим родным языком они смогут реализоваться в определенных сферах жизни. Это очень важно понимать", - заявил Швыдкой на круглом столе "Законодательное обеспечение сохранения, развития и изучения языков народов Российской Федерации: состояние и перспективы".
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Он подчеркнул, что, как только ребенок или родитель понимают, что этот родной язык для бытовых вещей - "с бабушкой общаться и рассказывать сказки", а при получении высшего образования и трудоустройстве он совершенно не нужен, "в этот момент все останавливается".
"Мне кажется, что очень важно посмотреть на мотивацию изучения. Это не может быть только устремленная в прошлое мотивация: я продолжаю свой язык, я носитель языка и своего народа, моя семья говорит на этом языке", - добавил Швыдкой.