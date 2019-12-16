Минпросвещения будет работать над популяризацией родных языков

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Популярность изучения родных языков в России за последние годы существенно снизилась, в этой связи Популярность изучения родных языков в России за последние годы существенно снизилась, в этой связи министерство просвещения РФ вместе с регионами будет реализовывать комплексный план по популяризации их изучения, а также привлечения кадров в эту сферу, заявила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

В своём выступлении на круглом столе "Законодательное обеспечение сохранения, развития и изучения языков народов Российской Федерации: состояние и перспективы" замминистра отметила, что вопросам развития и сохранения родных языков в системе образования РФ не уделялось достаточного внимания, "и к 2016, 2017 году мы пришли к тому, что у нас и недостаточное количество учебников, и недостаточное количество подготовленных специалистов".

"Мы столкнулись с тем, что по ряду позиций мы, по сути, утратили действительную, реальную оценку ситуации, которая происходит с изучением родных языков в системе образования", - отметила Синюгина.

По ее словам, одним из ключевых моментов в популяризации изучения родных языков является подготовка кадров и постоянное повышение их квалификации.

Она рассказала, что на прошлой неделе министерство совместно с субъектами провело большое селекторное совещание, в ходе которого были проанализированы те ресурсы, которые сегодня имеются в системе среднего профессионального образования по подготовке учителей начальных классов и воспитателей по родным языкам.

"Мы видим, что эта система в большинстве субъектов, которые ранее имели очень хорошие позиции в этом вопросе, сегодня утрачены. Мы понимаем, что нам с субъектами необходимо работать над восстановлением этой системы. А для этого мы договорились с нашими коллегами из субъектов Российской Федерации, что в каждом субъекте появится чёткий план действий", - пояснила она.

Синюгина добавила, что этот план будет оценивать, какое количество педагогов, как дошкольного, общего, дополнительного профессионального образования по родным языка потребуется на протяжении 5-7 лет, какое количество специалистов готовят сегодня, как они трудоустраиваются, насколько субъекты заинтересованы в том, чтобы эти специалисты приходили работать в школах, какие есть меры поддержки этих преподавателей.