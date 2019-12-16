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Затонувший в Севастополе плавучий док могут поднять в следующем году
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РИА Новости

Затонувший в Севастополе плавучий док могут поднять в следующем году

11:20 16.12.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗатонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Подъем и транспортировка к месту утилизации затонувшего в Южной бухте Севастополя плавательного дока ПД-16, вероятнее всего, произойдет в 2020 году, сообщил РИА Новости в понедельник источник в структурах Черноморского флота.
В ночь на воскресенье списанные плавдок и подлодка Б-380 затонули в бухте. Док был построен еще в 1941 году и сильно изветшал. Как заявил ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, подлодка позднее всплыла, и ее уже сегодня отбуксируют к месту утилизации.
Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
Вчера, 18:06
Угрозы экологии из-за затонувшего плавдока в Севастополе нет
"Плавдок будем поднимать. Создана спецгруппа, будет разрабатываться проект, и после этого будет подъем. Сейчас идет разработка проекта", - рассказал источник.
По его словам, плавдок планируется перебазировать на площадку в залив Инкермана для разрезки на металл.
Подъем и буксировка плавдока, вероятнее всего, пройдут уже в будущем году, заявил источник: "Да, наверное [в 2020-м]. Сейчас мы лодкой занимаемся".
На данный момент подлодка пришвартована в Южной бухте, в ближайшее время планируется ее транспортировка для утилизации, отметил он.
Большой плавучий док СПД-16 2 июля 1941 года был принят в состав ВМФ, его габариты – 113 на 22,5 метра, грузоподъемность – пять тысяч тонн. В доке долгие годы в ремонте находилась подводная лодка Б-380, ранее "Горьковский комсомолец" – большая дизель-электрическая подводная лодка, последняя лодка этого проекта.
Опубликовано видео с затонувшими в Севастополе доком и подлодкой
Вчера, 14:14
Опубликовано видео с затонувшими в Севастополе плавдоком и подлодкой
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Михаил РазвожаевСевастопольОбщество
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