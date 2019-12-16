Затонувший в Севастополе плавучий док могут поднять в следующем году

Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя. Архивное фото

Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Подъем и транспортировка к месту утилизации затонувшего в Южной бухте Подъем и транспортировка к месту утилизации затонувшего в Южной бухте Севастополя плавательного дока ПД-16, вероятнее всего, произойдет в 2020 году, сообщил РИА Новости в понедельник источник в структурах Черноморского флота.

В ночь на воскресенье списанные плавдок и подлодка Б-380 затонули в бухте. Док был построен еще в 1941 году и сильно изветшал. Как заявил ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев , подлодка позднее всплыла, и ее уже сегодня отбуксируют к месту утилизации.

"Плавдок будем поднимать. Создана спецгруппа, будет разрабатываться проект, и после этого будет подъем. Сейчас идет разработка проекта", - рассказал источник.

По его словам, плавдок планируется перебазировать на площадку в залив Инкермана для разрезки на металл.

Подъем и буксировка плавдока, вероятнее всего, пройдут уже в будущем году, заявил источник: "Да, наверное [в 2020-м]. Сейчас мы лодкой занимаемся".

На данный момент подлодка пришвартована в Южной бухте, в ближайшее время планируется ее транспортировка для утилизации, отметил он.